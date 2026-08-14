Incendios forestales en Colombia: la otra emergencia que afecta al país tras el terremoto

Mientras Colombia intenta recuperarse de las emergencias provocadas en diferentes ciudades del país por el devastador terremoto de magnitud 7.4, que ha dejado hasta el momento un saldo trágico de 285 personas fallecidas y más de 40.000 familias damnificadas, otra situación que pone en alerta a habitantes y autoridades se desarrolla en el territorio nacional. Se trata de la emergencia por los incendios forestales que está obligando a las autoridades a redoblar esfuerzos en múltiples frentes para evitar una catástrofe mayor.



¿Qué está pasando con los incendios forestales en Colombia?

Según el reporte oficial más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el panorama es crítico. Las entidades indicaron que hasta el momento se contabilizan 36 incendios forestales activos en diversas regiones del país. Aunque los equipos de socorro han logrado liquidar 45 focos, la devastación ya alcanza 1.195 hectáreas de cobertura vegetal que han sido consumidas por el fuego, una superficie que equivale a diez veces el tamaño del Parque Simón Bolívar de Bogotá.

De acuerdo con el Ideam más de la mitad de los municipios del país presentan algún nivel de riesgo, motivo por el que las autoridades han declarado la alerta roja en 339, lo que implica una amenaza preocupante y que requiere la movilización inmediata de recursos y personal para proteger a la población y los ecosistemas.

Los expertos del Ideam señalan que el aumento de las conflagraciones está directamente relacionado con las condiciones secas extremas registradas en los últimos días. A esto se suma el fortalecimiento del Fenómeno de El Niño que, según los pronósticos, tiene una probabilidad alta de alcanzar una intensidad “muy fuerte”, lo que agravaría la sequía y la vulnerabilidad de la vegetación.



Pero no solo se trata de fenómenos climáticos, las autoridades también advierten que las actividades humanas siguen siendo un detonante principal. El Ideam ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía para evitar dejar residuos de vidrio, apagar correctamente las fogatas y evitar cualquier quema de basura o residuos agrícolas que pueda salirse de control.



#UNGRDInforma | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo mantiene monitoreo de los incendios forestales que se han presentado en el país. Actualmente, se presentan:

🔹 36 incendios activos

🔹 2 controlados

🔹 45 liquidados

🔹 1.195 hectáreas afectadas



Según el reporte más… pic.twitter.com/VcGLwaOJYa — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 13, 2026

Publicidad

Estos son los departamentos con más incendios forestales

La amenaza de los incendios forestales se despliega principalmente en el centro y suroccidente del país. Cundinamarca es el departamento con más municipios en alerta roja con 78 en riesgo extremo, entre los cuales están sitios urbanos como Bogotá, Chía, Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Fusgasugá y Girardot. Le sigue el Tolima, con 46 municipios en alerta roja, principalmente en zonas como Ibagué, Espinal, Cajamarca y Tumaco.

En Nariño también se decretó la alerta roja en 31 municipios, principalmente en Pasto Ipiales y Tumaco. El Cauca, otro departamento que también se ha visto afectado por la emergencia del terremoto, tiene en alerta roja 30 municipios, mientras que en Antioquia la emergencia afecta a 23 municipios. También en la región Caribe el departamento de Atlántico se ha visto afectado por los incendios forestales con 21 municipios en amenaza.

Publicidad

Mientras equipos de rescate nacionales e internacionales llegan para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes y en la remoción de escombros a las ciudades más afectadas tras el terremoto, la cual sigue siendo la prioridad de las instituciones del país, según detalló el director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, también se están movilizando equipos especializados para atender la emergencia forestal. La capacidad operativa de los organismos de socorro está al límite ante las dos situaciones, pero la solidaridad regional ha empezado a movilizarse.

Por ejemplo, un equipo especializado de 15 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (13 hombres y 2 mujeres) se desplazó hacia el departamento del Tolima en las últimas horas para apoyar las labores de extinción en terrenos de difícil acceso. Este grupo viajó con autonomía completa, llevando consigo herramientas especializadas, cuatrimotos y vehículos de carga. La llamada de las autoridades a los habitantes de las zonas afectadas es a reportar cualquier columna de humo de inmediato y a mantener activos los planes de prevención, especialmente en zonas de reserva forestal y parques nacionales, donde un incendio sin control podría generar daños ecológicos irreversibles.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co