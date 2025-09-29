En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA / Condenan a funcionaria de banco que se robó más de 400 millones de pesos: así la atraparon

Condenan a funcionaria de banco que se robó más de 400 millones de pesos: así la atraparon

Este lunes 29 de septiembre la Fiscalía anunció de la condena de una mujer, quien como funcionaria de una entidad bancaria llevó a cabo el hurto de más de 400 millones de pesos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 29 de sept, 2025
Condenan a funcionaria de banco que se robó más de 400 millones de pesos: así la atraparon
Imagen de referencia de dinero colombiano.
Getty Images

