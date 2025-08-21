Tres hombres fueron condenados a 14 años de prisión por atacar con ácido a una mujer en Envigado

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que tres hombres fueron condenados a 14 años de prisión por el delito de lesiones personales con agentes químicos o similares, en este caso catalogado como ataque con ácido. Uno de los sujetos atacó a una mujer de 37 años con una sustancia química al tiempo que grababa el momento de la agresión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Luego de avalar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa de los procesados, un juez de conocimiento condenó a 14 años de prisión a Juan José Restrepo Rivera, Juan Camilo Arenas Madrid y Jhorts Sebastián Durango Echeverri", se lee en un comunicado de la entidad.

Lea: El ataque con ácido a Natalia Ponce de León, una tragedia que cambió las leyes



¿Cómo ocurrieron los hechos por los que fueron condenados los tres hombres?

El ataque a la mujer ocurrió en el barrio El Salado de Envigado, en el departamento de Antioquia, el 8 de julio de 2024. Una mujer de 37 años fue atacada con una sustancia química por Restrepo Rivera, quien grabó con su celular el momento de la agresión. "Minutos después, y ante las voces de auxilio de la víctima, el agresor fue capturado por servidores de la Policía Nacional", aseguró la Fiscalía.

Publicidad

Restrepo Rivera dijo en el momento de su captura a las autoridades le habían pagado la suma de $700.000 por el ataque en contra de la mujer. El hombre entregó la ubicación de los otros dos procesados, quienes también fueron detenidos cuando esperaban al atacante en un taxi a pocas cuadras del lugar de los hechos.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llegó a la conclusión de que el químico utilizado en el ataque le generó a la mujer una incapacidad definitiva de 60 días. "Le dejó secuelas de carácter permanente en varias partes del cuerpo", aseguraron en el dictamen. Los tres hombres fueron sentenciados en calidad de cómplices. De acuerdo con el fallo, además de la condena de 14 años de prisión también deberán pagar una multa de 666 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que ronda los $948 millones.



Caso de hombre víctima de ataque con ácido en Bogotá sigue en la impunidad

En diciembre de 2011, Sergio Mogollón fue víctima de un ataque con ácido en el barrio Castilla, en Bogotá, cuando un delincuente lo agredió para robarle su celular a pocas cuadras de su casa. Los Informantes conoció su historia y lo que pasó con su caso.

Publicidad

Las quemaduras le dejaron el 97% de su cara afectada, principalmente sus ojos y nariz. “Los párpados me los reconstruyen con tejido de la oreja, pero tuvieron que hacerlo dos veces porque el primero no funcionó”, afirmó. Para ese año, los ataques con ácido eran más frecuentes que ahora, y Colombia era uno de los países con mayor número de ataques del mundo, seguido de Pakistán y Bangladesh. El incidente que le ocurrió a Mogollón le dividió su vida en un antes y después.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL