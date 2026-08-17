En imágenes: ¿qué pasó en la Tierra en el momento del terremoto en Colombia? Científica explica

Una semana después del terremoto de 7,4 que azotó a Colombia, hay preguntas que siguen dando vueltas: ¿cómo pudo causar tantos daños a cientos de kilómetros del epicentro? ¿y por qué duró tanto? Para responderlas hay que empezar con lo que está debajo de nuestros pies. La Tierra por dentro tiene núcleo, manto y corteza, y aunque parece inmóvil, no lo está. Su dinámica interna está relacionada con el movimiento de enormes fragmentos de su capa exterior: las placas tectónicas.

Colombia está en una región tectónicamente muy activa. Frente a nuestra costa pacífica está la placa de Nazca, que se introduce debajo de la placa Suramericana, un proceso que se llama subducción. La geóloga Marta Lucía Calvache explica cómo se produce un terremoto: "Esas placas se han venido estrellando hace muchos millones de años y la placa de Nazca se mete por debajo, pero las presiones que existen han sido tan grandes que ahora la cordillera de los Andes llega hasta 5 o 6 km de altura. Entonces, los esfuerzos que hay en ese choque entre las dos son enormes y esas energías se acumulan", produciendo el sismo.

¿Por que el terremoto duró minuto y medio?

Esa actividad entre ambas placas ha dejado huellas una y otra vez. En Colombia se han presentado cinco terremotos registrados de más de 7,2 de magnitud. Ahora bien, gracias a la profundidad en el último sismo del pasado 10 de agosto, de 103 kilómetros, las ondas pudieron expandirse más y alcanzaron una gran cantidad de territorio, llegando a sentirse en la mayoría del país.



Calvache explicó cómo funciona la percepción de duración de un terremoto: "Imaginémonos que un sismo de cuatro es la liberación de energía y comparémoslo como cuando yo riego una botella de agua de 500 mililitros. Un sismo de cinco es 33 veces el sismo de cuatro. El sismo de seis es 33 veces el sismo de cinco. El sismo de siete es 33 veces el sismo de seis. Y pues uno de 7,4 es aún más grande. O sea, que ya no tengo una botella de agua de 500 mililitros, sino que voy a desocupar una piscina grandota de agua. No es el mismo tiempo en el que yo derramo el agua de la botella que en la que yo voy a derramar el agua de la piscina. Me toma más tiempo derramarla".

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¿Por qué no afectó igual a todas las ciudades?

Nosotros dejamos de sentir ese gran terremoto, pero abajo en la tierra, ese reajuste continuó. Para este momento ya van más 300 réplicas. Y aunque el terremoto viajó cientos y cientos de kilómetros, no significa que en diferentes ciudades produjera el mismo efecto. Esto se debe a que la afectación depende de la magnitud del sismo, del suelo y del diseño y la estructura de la construcción. En un suelo rocoso no hay tantas afectaciones, mientras que en uno arenoso o acuoso hay mayor intensidad del movimiento.

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La ocurrencia del 10 de agosto no puede evitarse ni predecirse con exactitud. Es un fenómeno natural y volverá a ocurrir. Lo que sí podemos cambiar es qué tan preparados estaremos. "No se puede reconstruir el el riesgo que tenemos. Colombia ha progresado mucho, tiene normas de construcción sismo resistente, tiene modelos de amenaza sísmica y después es entender cómo se construye, cómo se diseña, cómo se hace el seguimiento, por ejemplo, las licencias de construcción que se tienen y después cuál es el seguimiento que se hace a las construcciones", concluyó la doctora Calvache.

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