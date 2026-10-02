Adulto mayor fue agredido en Antioquia por menores de edad tras pedirles que movieran una moto

Un nuevo hecho de intolerancia se registró en el municipio de La Ceja, Antioquia, el pasado 28 de septiembre. Los medios locales registraron una agresión de la que habría sido víctima un hombre de la tercera edad. Algunos testigos grabaron con sus celulares este caso que hoy genera indignación en la comunidad antioqueña.



La confrontación ocurrió en el sector de María Auxiliadora. Tras conocer el caso, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $10 millones para quienes entreguen información que permita identificar, judicializar y capturar a las personas que habrían participado en la agresión.

¿Cómo habría empezado la discusión en La Ceja?

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la confrontación habría comenzado por una situación relacionada con el tránsito. El adulto mayor se movilizaba en un vehículo de carga pesada y, aparentemente, habría solicitado a varios jóvenes que retiraran una motocicleta que estaba obstaculizando una maniobra que pretendía realizar. La situación posteriormente escaló y terminó en una confrontación física. Las circunstancias exactas de lo ocurrido continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

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En los videos difundidos en redes sociales se observa al hombre con un machete mientras se enfrenta con varios jóvenes. En medio de la confrontación, el adulto mayor cae al suelo y la agresión continúa. Las imágenes y demás elementos recopilados por las autoridades han permitido avanzar en la identificación de algunos de los presuntos involucrados. Sin embargo, se busca establecer plenamente quiénes participaron en la riña y cuál fue su responsabilidad en los hechos.



#SALVAJES. Adulto mayor de 60 años fue brutalmente agredido en La Ceja, Antioquia, por sujetos que al parecer serían menores de edad, luego de que les pidiera que retiraran una motocicleta que obstruía la vía pública, tras lo cual los implicados fueron sancionados por la Policía. pic.twitter.com/CGl15ZD3Bc — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 30, 2026

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Policía llegó al lugar de la riña en La Ceja

Luego de que se presentara la alteración del orden público, unidades de la Policía Nacional acudieron al sector de María Auxiliadora para intervenir en la situación. Geovany Henao Gallego, secretario de Gobierno y Seguridad de La Ceja, señaló que durante el procedimiento fueron impuestos dos comparendos a personas involucradas en la confrontación. El funcionario rechazó los hechos de violencia y pidió a los habitantes del municipio resolver sus diferencias mediante el diálogo y el respeto.

La recompensa anunciada por la Gobernación de Antioquia busca obtener información que permita esclarecer lo sucedido y avanzar en la identificación y judicialización de los responsables de la agresión. Las autoridades hicieron un llamado a las personas que tengan información relevante sobre el caso para que la suministren y contribuyan con la investigación.

María Paula Rodríguez Rozo

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