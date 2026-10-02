Fuertes aguaceros golpean a Cali e Ibagué: reportan inundaciones, árboles caídos y evacuaciones

Las lluvias cambiaron las condiciones del clima en varias zonas del país y dejaron emergencias en ciudades como Cali e Ibagué este viernes 2 de octubre. En ambos lugares se reportaron inundaciones, árboles caídos y dificultades para la movilidad, mientras los organismos de atención atendían los puntos con mayores afectaciones. En Cali, las principales complicaciones se concentraron en el sur de la ciudad, especialmente sobre la avenida Cañas Gordas, una de las vías que conecta diferentes sectores de Pance. La cantidad de agua que cayó en la zona produjo inundaciones y encharcamientos que dificultaron el tránsito de vehículos.

Una de las situaciones reportadas ocurrió a la altura de la carrera 121B, donde se concentró parte de la emergencia. Según el reporte entregado a Noticias Caracol, un vehículo quedó bajo el agua como consecuencia de la acumulación de las lluvias. La situación también tuvo efectos sobre las actividades programadas en este sector de Cali. Por estos días se desarrolla allí un festival relacionado con emprendimientos y la jornada de este viernes correspondía a su primer día. Sin embargo, las condiciones climáticas dificultaron la llegada de visitantes.

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Inundaciones afectan la movilidad en el sur de Cali

Ante las dificultades para circular por la avenida Cañas Gordas, la Secretaría de Movilidad desplegó agentes de tránsito en diferentes puntos con el propósito de regular el tráfico y facilitar el desplazamiento de quienes se encontraban en el sur de la ciudad o intentaban llegar hasta esa zona. Aunque el agua alcanzó niveles que generaron complicaciones para los vehículos, durante el reporte no se informaban viviendas afectadas ni personas damnificadas por las inundaciones en ese sector.



Las autoridades también atendieron otras situaciones derivadas de las precipitaciones. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente desplegó cuadrillas para revisar y atender árboles que resultaron afectados por las condiciones climáticas. Una de las emergencias correspondió a la caída de un árbol sobre la carrera 121, también en el sector de Pance. Las lluvias, además, continuaban en otros sectores de Cali, por lo que las autoridades mantenían activos los mecanismos de atención para recibir nuevos reportes.



#Colombia | A esta hora le contamos los detalles de un aguacero que se registró en Cali y que provocó inundaciones en el sur de la capital del Valle del Cauca.



Además, en Ibagué un teatro tuvo que ser evacuado por fuertes lluvias.



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Estas son las líneas de emergencia habilitadas en Cali

Ante las condiciones climáticas, las autoridades recordaron a los ciudadanos los números disponibles para reportar emergencias o solicitar atención. Entre las líneas habilitadas se encuentran:



Bomberos: 119.

Defensa Civil: 144.

Policía Nacional: 112.

Cruz Roja: 132.

Línea única de emergencias: 123.

Las autoridades recomendaron utilizar estos canales para reportar situaciones que requieran atención de los organismos correspondientes. La jornada de lluvias se presentó después de varias semanas en las que diferentes zonas del suroccidente del país habían registrado temperaturas elevadas y condiciones secas. De hecho, el cambio en el comportamiento del clima también se evidenció en el departamento del Tolima.



Lluvias también provocaron emergencias en Ibagué

Por otro lado, en Ibagué, las precipitaciones generaron varias situaciones durante la tarde y afectaron distintos puntos de la ciudad. Una de las emergencias más relevantes ocurrió en el Teatro Tolima, donde se realizaba una ceremonia de graduación. Durante el evento comenzaron a registrarse filtraciones de agua en diferentes lugares del teatro. Posteriormente, se informó sobre la caída de parte del techo, situación que llevó a evacuar a más de 700 personas que se encontraban en el lugar. La evacuación se realizó mientras las autoridades verificaban las condiciones del escenario y atendían la emergencia generada por las lluvias.

La situación también quedó reflejada en las calles del centro de Ibagué. Sobre la carrera Quinta se observó una importante acumulación de agua, que avanzaba por la vía y afectaba la circulación de vehículos. El aguacero también produjo dificultades para el tránsito en diferentes sectores de la capital del Tolima. Se reportaron trancones, afectaciones en motocicletas y vehículos y la caída de algunos árboles. De acuerdo con la información entregada durante la jornada, hasta el momento del reporte no se habían informado personas heridas como consecuencia de estas emergencias.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL