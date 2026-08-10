Murió concejal Juan Carlos García Castañeda de Roldanillo, Valle del Cauca, tras terremoto de 7.4

El partido Cambio Radical informó sobre la muerte de Juan Carlos García Castañeda, quien se desempeñaba como concejal en el municipio de Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca. El político murió tras el fuerte terremoto de 7.4 registrado con epicentro en San José Del Palmar, Chocó, en la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Desde Cambio Radical lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro concejal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda, quien perdió la vida tras el temblor de esta mañana", escribió el partido político en sus redes sociales. "Hoy nos embarga el dolor por la partida de un servidor público que dedicó su trabajo a representar y servir a su comunidad", agregaron.

Por último, Cambio Radical también indicó que "en estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia con respeto, solidaridad y un abrazo fraterno. Paz en su tumba". De acuerdo con el reporta más reciente, al menos 132 murieron tras el terremoto, el más fuerte en una década en el país.



El balance del terremoto

Además de los fallecidos, más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, donde decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.



Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).



La cifra recoge únicamente el balance de las capitales del país, por lo que no incluye los muertos y heridos registrados en municipios y localidades aledañas, donde también se reportaron colapsos de edificios y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Publicidad

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el terremoto, que obligó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo hace solo tres días, a declarar la situación de "desastre nacional".

El terremoto se produjo a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.



Desde Cambio Radical lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro concejal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda, quien perdió la vida tras el temblor de esta mañana. Hoy nos embarga el dolor por la partida de un servidor público que dedicó su trabajo a representar… pic.twitter.com/zUPeeR6ZNk — Cambio Radical (@PCambioRadical) August 11, 2026