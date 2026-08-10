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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan fuerte incendio en centro transitorio de Buenaventura en medio de emergencia por terremoto

Reportan fuerte incendio en centro transitorio de Buenaventura en medio de emergencia por terremoto

La ciudad portuaria está incomunicada por vía terrestre tras el evento sísmico. Entretanto, los organismos atienden esta novedad.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Incendio en Buenaventura
Incendio en Buenaventura
Suministrada

En horas de la noche de este 10 de agosto se reportó un fuerte incendio en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, mientras que se atienden los estragos provocados por el terremoto ocurrido en la mañana de este lunes, que hasta ahora deja 10 muertos, 174 lesionados y tres desaparecidos en la ciudad. Testigos grabaron la inmensidad que alcanzó el fuego y lo que habría sucedido previo a la conflagración.

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El incendio ocurre en el Centro de Detención Transitoria Marte, que funciona como un sitio de reclusión para personas sindicadas en Buenaventura. En contexto, este punto queda muy cerca de todo el puerto bonaverense y de las instalaciones de la Sociedad Portuaria de la ciudad.

De acuerdo con versiones preliminares, la conflagración habría iniciado por cuenta de una supuesta riña que inició en el centro de detención en horas de la noche. Según conoció Noticias Caracol, a esta situación se le suma que el techo de la sede de la Sijín y del centro transitorio colapsó. En el punto hay aproximadamente 400 personas privadas de la libertad. El lugar ha estado marcado por problemas humanitarios de hacinamiento crítico, crisis sanitarias y alteración de orden, de acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital de Buenaventura.

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Esta emergencia se suma al contexto al que se enfrenta Buenaventura tras los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,4, mismos que ya han cobrado la vida de 10 personas en la ciudad. La administración del distrito especial también reportó en su primer boletín unificado que hay 174 personas lesionadas, tres desaparecidos, casi 400 familias damnificadas y 53 viviendas destruidas. La alcaldía declaró calamidad pública y mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU). La vía de acceso terrestre se encuentra bloqueada por tres derrumbes ocurridos en tres puntos distintos del corredor. Al lugar llegaron unidades de la Marina y una parte del equipo USAR-COL.

María Paula Rodríguez Rozo
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