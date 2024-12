Encuentran cuerpo sin vida de un niño en un maizal de Pereira: sería de menor de 9 años desaparecido

Las autoridades en la ciudad de Pereira hallaron el cuerpo sin vida de un menor de edad que podría corresponder al de un menor de 9 años desaparecido hace cinco días en esta zona de Colombia. La familia del niño le contó a Noticias Caracol cómo desapareció.

El pequeño fue identificado como Diego Valencia, quien le pidió permiso a su mamá para ir a averiguar todo sobre las novenas. Esa fue la última vez que su familia lo vio en Caimalito, corregimiento de Pereira, departamento de Risaralda.

“La mamá, viendo que él no a aparecía, lo llamó porque él tenía su teléfono personal. Cuando lo llamó le preguntó dónde estaba, que por qué no había llegado, si lo envió por un mandado, y él dijo que iba con un amigo para el campo. Ella le preguntó que con cuál amigo y se cortó la llamada”, narró Carolina Valencia, hermana del menor desaparecido.

En medio de la búsqueda, la Fiscalía General de la Nación, utilizando un dron, encontró el cadáver de un menor de edad en un maizal, que podría ser el de Diego.

“Toda la Policía con sus capacidades se encuentra adelantando labores investigativas que permitan el esclarecimiento del hecho y la recolección de elementos para dar con la captura de los responsables. Invitamos a toda la comunidad para que, si tiene algún tipo de información, la suministre a la estación más cercana o se comunique al #123”, informó el coronel Diego Andrés Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira.

Familia de niño desaparecido en Pereira no confirma que cadáver sea de él

Carolina Valencia agregó que “hasta que no nos digan que sí es y que los papás lo reconozcan, nosotros no vamos a dejar de seguirlo buscando”.

En la casa, los juguetes del niño permanecen en el mismo lugar, incluso la bicicleta que tanto quería.

“Él era feliz con su bicicleta. No te pedía nada más. No sé por qué ese día no se la llevó. Yo creo que si se la hubiera llevado, de pronto el destino sería diferente”, dijo Carolina.

En el corregimiento de Caimalito hay tristeza y los ciudadanos están a la expectativa de que, en las próximas horas, Medicina Legal confirme si ese sí es el cuerpo del niño.

