Esta será la ciudad más peligrosa de Colombia dentro de 20 años, según la inteligencia artificial

¿Cuál será la ciudad más peligrosa de Colombia en el año 2044? Esta es la pregunta que intentó responder un análisis de inteligencia artificial (IA) de Google, basado en las tendencias actuales de seguridad, economía, política, corrupción y desigualdad social en el país.



El resultado fue sorprendente y preocupante. Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, podría convertirse en el destino turístico más peligroso de Colombia en las próximas dos décadas.

¿Cuál será la ciudad más peligrosa de Colombia dentro de 20 años, según la IA?

El estudio se basó en los datos históricos y actuales de las principales ciudades colombianas, así como en las proyecciones de diferentes variables que afectan la seguridad ciudadana, como el narcotráfico, pandillas, grupos armados ilegales, hurto, microtráfico, feminicidio, entre otros.

Según el análisis, Cali ha registrado la tasa de homicidios más alta del país en los últimos años, lo que la sitúa como la ciudad más violenta de Colombia. Para el año 2023, la ciudad experimentó una tasa de 42 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El análisis también señaló que Cali tiene una serie de problemas estructurales que podrían agravar su situación de seguridad en el futuro como:



Pobreza

Desigualdad

Desempleo

Falta de oportunidades

Baja calidad educativa

Corrupción

Debilidad institucional

Estos factores generan un grupo de cultivo para la delincuencia, violencia y exclusión social, que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la población.

La IA mostró a Cali como la ciudad más peligrosa en 20 años - Colprensa

El estudio advirtió que, de no cambiar las tendencias actuales y sin una intervención efectiva por parte del Gobierno, la sociedad y comunidad internacional, Cali podría enfrentar un escenario de caos y desesperanza, donde la vida humana no valdría nada y el miedo sería el sentimiento dominante.

Esto tendría un impacto negativo no solo en la calidad de vida de los caleños, sino también en el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad y del país.

