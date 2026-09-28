Este es el país que ganó el último Mundial de Tejo: Colombia no lo ha logrado

El tejo, considerado el deporte nacional de Colombia y una tradición con más de 500 años de historia, se prepara para recibir nuevamente a representantes de distintos lugares del mundo. El próximo 2 de octubre de 2026, Bogotá será sede de la cuarta edición del Mundial de Tejo, competencia que contará con la participación de 18 países y que tendrá entre sus protagonistas al actual campeón del torneo.



La competencia se realizará en Tejo La Embajada y reunirá delegaciones de Canadá, Países Bajos, Filipinas, India, Austria, Suiza, Inglaterra, Gales, Perú, Indonesia, Uruguay, Japón, Colombia, Polonia, Turquía, México, Australia y China.

Entre los participantes estarán tres países que ya han conseguido el título en las ediciones anteriores del Mundial de Tejo. Perú fue campeón de la primera versión, Suiza ganó la segunda e India se consagró en 2025, por lo que esta última delegación llegará a Bogotá como campeona vigente para intentar defender el título.



India, el campeón vigente del Mundial de Tejo

Durante una entrevista con Noticias Caracol, el embajador de India habló sobre la preparación de su delegación para regresar a Bogotá y competir nuevamente por el campeonato.

Al ser consultado sobre su primera impresión frente al tejo, explicó que encontró en este deporte una actividad que requiere concentración y atención. “Creo que es algo muy interesante ya que requiere una atención enfocada y una concentración adecuada, es un juego mental, no físico”.



Sobre la participación de su país en la nueva edición del torneo, agregó: “Defenderemos nuestro campeonato y espero que volvamos a ganar”. La presencia de India como campeón vigente se suma a la participación de otros países que ya conocen el deporte y de delegaciones que llegarán a Bogotá para vivir por primera vez esta experiencia.



De acuerdo con la información del Mundial, el encuentro no estará limitado a la competencia deportiva. El evento busca generar espacios de intercambio cultural, turístico, gastronómico y diplomático alrededor del tejo.

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Daniel Lozano, fundador de Tejo La Embajada, explicó a Noticias Caracol que la expansión internacional de esta práctica también permite que quienes llegan a Colombia conozcan elementos asociados a la tradición del juego.

“La gente cuando entiende que la mecha, la embocinada, el compartir una bebida, la comida hace parte de lo que somos como colombianos sin duda es un mensaje muy importante”, señaló.

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Según Lozano, los representantes diplomáticos que conocen el tejo pueden llevar esa experiencia a sus respectivos países y explicar que se trata del deporte nacional colombiano.

Japón, China, Australia, Suiza, Inglaterra y Gales son algunos de los países que participarán en esta edición, mientras que Colombia también tendrá su propia delegación.

El tejo, nuestro deporte nacional, pone a jugar al mundo. 18 países llegarán a Bogotá para disputar el mundial y llevar esa tradición colombiana a nuevas canchas.



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¿Cómo se juega el tejo?

El tejo tiene sus raíces en el antiguo turmequé, una práctica de los pueblos muiscas que se desarrolló hace más de 500 años en territorios que actualmente corresponden principalmente a Cundinamarca y Boyacá.

Con el paso del tiempo, esta tradición se transformó hasta convertirse en el deporte que se practica actualmente. En una partida, los jugadores realizan lanzamientos desde las canchas hacia el objetivo. El tejo es un disco metálico y los puntos dependen del resultado de cada lanzamiento. Una de las jugadas mencionadas durante la explicación de Noticias Caracol es la explosión de la mecha, que puede otorgar puntos.

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El juego se desarrolla en canchas con greda y, según la explicación presentada en el informe, en mini tejo gana quien llegue a 21 puntos, mientras que en el tejo largo la partida se juega a 27.