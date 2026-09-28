¿Por qué ocurrió la caída temprana del satélite espacial de Colombia? Científico explicó

En abril de 2023, Colombia celebró el lanzamiento de su segundo satélite espacial, el FACSAT-2 Chiribiquete. Desarrollado con una inversión pública cercana a los 4.000 millones de pesos, el dispositivo incorporaba tecnología avanzada como cámaras hiperespectrales destinadas a monitorear el territorio nacional, prevenir desastres naturales y analizar fenómenos como la deforestación o la minería ilegal. En el momento de su puesta en órbita, las estimaciones oficiales proyectaban una vida útil mínima de 5 años y una permanencia en el espacio de hasta 15 años. Sin embargo, según informó el diario El Tiempo, la misión concluyó de forma prematura el 27 de octubre de 2025, cuando el satélite se desintegró en la atmósfera tras haber operado únicamente durante 30 meses.

Las razones detrás de esta caída prematura fueron expuestas por Santiago Vargas, astrofísico e investigador del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), en entrevista con Noticias Caracol. El científico explicó que el colapso del dispositivo no respondió a un defecto en su fabricación o diseño técnico, sino a una falla fundamental en la planeación orbital que omitió el impacto de la actividad solar y el clima espacial. Durante el tiempo en que el FACSAT-2 estuvo en el espacio, el Sol atravesó una fase de alta actividad marcada por severas tormentas solares —como la registrada en mayo de 2024—, lo cual provocó que la atmósfera superior de la Tierra se expandiera. Al orbitar en una franja baja (entre los 300 y 500 kilómetros de altura) y carecer de un sistema de propulsión propio para corregir su altitud, el satélite sufrió un arrastre atmosférico constante que aceleró su descenso.



"No se tuvo en cuenta el Sol": científico sobre satélite FACSAT-2

El profesor Vargas argumentó que las proyecciones de las autoridades carecían de rigor físico frente a las variables del entorno espacial: "El satélite no falló. Realmente, no se tuvo en cuenta el Sol, que es uno de los parámetros importantes para saber si un satélite va a durar más o menos debido al clima espacial que está controlado por la actividad solar".

El investigador criticó que las autoridades encargadas no consultaran a los científicos expertos en la materia antes de hacer promesas sobre la longevidad del satélite. "Esos planes son completamente absurdos, son ilógicos porque tenemos un ambiente solar muy fuerte. Si ya aseguramos que mínimo iba a estar 5 años, significa que no se tiene en cuenta todo lo que hay detrás de lanzar un satélite en el espacio. Una vida de 15 años solamente pasaría si no tuviéramos una estrella como el Sol aquí al lado".



Junto a los factores técnicos, la investigación dejó al descubierto una marcada falta de transparencia institucional. Aunque la Fuerza Aeroespacial Colombiana monitoreaba constantemente la pérdida de altura de la nave, no emitió ningún comunicado público para informar que la nación ya no contaba con el satélite. Vargas relató que se percató del hecho de manera fortuita, pues el 10 de agosto, tras un fuerte sismo en Chocó y el Valle del Cauca, buscó imágenes del FACSAT-2 para evaluar la zona de emergencia y descubrió que la nave llevaba meses destruida. Además, denunció que durante finales de 2025 y principios de 2026 se continuó hablando del FACSAT-2 en congresos y eventos como si siguiera activo. “El 10 de agosto, cuando yo fui a buscar imágenes y quería saber pues cómo estaba observando este satélite Chiribiquete, la zona afectada por el terremoto, y pues no había nada, para sorpresa de todos”, indicó el científico.



Finalmente, Vargas subrayó la importancia de aprender de los fracasos para no repetir los mismos errores en la futura misión FACSAT-3: “Espero honestamente que no vaya a ocurrir lo mismo; por favor tengan en cuenta los estudios que hacemos los investigadores que trabajamos en clima espacial y todo lo que nosotros podemos aportar a una misión nacional que está financiada por dineros públicos".

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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