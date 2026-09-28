Caso Luz Mery Tristán: juez confirma condena contra Andrés Ricci por feminicidio de la patinadora

Este lunes 28 de septiembre el Tribunal Superior de Cali confirmó en segunda instancia la condena en contra de Andrés Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán, ocurrido entre el 4 y 5 de agosto e 2023 en la capital del Valle del Cauca. Aunque se le redujo la condena tres años menos, teniendo en cuenta que se le revocó el delito de porte ilegal de armas, Ricci pagará 41 años de prisión sin ningún tipo de rebajas de pena.

De acuerdo con la investigación, Ricci García habría sometido a su pareja a agresiones físicas, verbales y psicológicas por celos antes de asesinarla con un arma de fuego en su vivienda, ubicada en la comuna 19 de Cali, sobre la vía al cerro de Cristo Rey.



Tras el crimen, funcionarios del CTI y de la Policía Metropolitana de Cali llegaron al inmueble y hallaron al hombre con un arma de fuego en la mano, mientras que el cuerpo de la víctima estaba en una de las habitaciones.



¿Por qué le rebajaron la pena a Andrés Ricci, feminicida de Luz Mery Tristán?

Al resolver la segunda instancia, el tribunal acogió la petición de la Fiscalía y dejó sin efecto la condena por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, al establecer que Ricci García contaba con el permiso correspondiente.

Por esta razón, la Sala Penal modificó la sentencia inicial y fijó una pena de 41 años y 8 meses de prisión por feminicidio agravado. Asimismo, mantuvo la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.



"Sentimos tranquilidad": abogado de la familia de Luz Mery Tristán

Luis Hernán Valero, abogado de la familia de Luz Mery Tristán, habló con Noticias Caracol sobre lo que significa la confirmación de la condena de Andrés Ricci y explicó por qué las autoridades decidieron rebajarle tres años de su pena. El abogado señaló que “sentimos la tranquilidad de que hoy la justicia haya ratificado que el señor Ricci cometió un feminicidio agravado en contra de Luz Mery Tristán. Si bien es cierto que en la decisión hay una modificación de la pena, obedece más al tema de un porte ilegal de armas que el juez de primera instancia se había pronunciado sobre ella y había condenado a Ricci por ese porte. La Fiscalía no había apoyado esa situación, pero nosotros igual lo apelamos porque consideramos que su señoría había analizado el punto”.



A pesar de la rebaja de la pena, el abogado de la familia destacó que “lo más importante fue que se demostró que el señor Ricci mató con toda la intención, poniendo a Luz Mery en estado de indefensión. Quedó demostrado que durante varios años fue sometida a violencia física y psíquica permanente y lo condenó por feminicidio agravado, lo que nos dio la tranquilidad para mis representados de que se hizo justicia”.



Finalmente, el defensor indicó que no se apelará la decisión del juez en torno a la rebaja de 3 años en la pena de Andrés Pecci “porque lo que buscaba esta representación de víctimas y la Fiscalía General de la Nación era que fuera condenado por feminicidio agravado y así fue la condena”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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