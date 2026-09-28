Concejo de Bogotá aprueba reforma tributaria de Galán: pasa a sanción del alcalde

La plenaria del Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate la Reforma Tributaria de Ciudad Inteligente, con lo que la iniciativa terminó su trámite en la corporación y pasó a sanción del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán. El proyecto contempla alivios para más de dos millones de contribuyentes, incentivos para atraer inversión privada y medidas para impulsar la generación de empleo en la capital.



Únicamente dos artículos de la propuesta fueron derogados en su totalidad durante el proceso de discusión. El proyecto, presentado por la administración distrital, fue analizado previamente en la Comisión de Hacienda y posteriormente llegó a la plenaria. Con la votación de este lunes se ratificó el grueso del articulado que hace parte de la iniciativa.

Entre los principales puntos aprobados está la creación de recursos para la modernización del alumbrado público de Bogotá. Según explicó el Distrito, este propósito se financiará mediante el cobro de una sobretasa en el impuesto predial.

Quiénes pagarían la sobretasa para el alumbrado público?

De acuerdo con la información entregada durante la presentación del proyecto, los predios de los estratos 1, 2 y 3 no tendrían este cobro, con una excepción: las viviendas pertenecientes a estos estratos cuyo valor sea superior a los 1.000 millones de pesos.

En los estratos 4, 5 y 6 sí se contempla el pago de la sobretasa. El valor será calculado tomando como referencia el avalúo de cada vivienda. Según lo explicado en el más reciente informe de Noticias Caracol, esta medida comenzaría a aplicarse a partir de enero de 2027, una vez el proyecto sea sancionado y publicado.



#LoÚltimo | El Concejo de Bogotá aprobó, en segundo debate, la reforma tributaria para la capital del país. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? Le contamos.



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Cambios en el impuesto ICA

Otro de los componentes centrales de la reforma tributaria de Bogotá corresponde al Impuesto de Industria y Comercio (ICA). Entre los cambios está el incremento de la tarifa para el sector financiero, que pasaría de cerca de 14 por mil a 20 por mil en 2027. También se contempla un aumento para grandes industrias relacionadas con los sectores del alcohol y el tabaco.

La reforma incluye además cambios para las actividades relacionadas con la venta de vehículos eléctricos, híbridos y tradicionales, así como motocicletas.

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Al mismo tiempo, la iniciativa contempla una unificación de tarifas del ICA para diferentes actividades económicas. De acuerdo con lo defendido por el Distrito, esta modificación representaría una reducción para una parte importante de los contribuyentes.

La información oficial compartida señala que 275 actividades económicas tendrían una reducción de tarifa y 169 registrarían un aumento. Asimismo, se indica que la medida contempla beneficios para el 89 % de las industrias y el 82 % de los comercios de la ciudad.



Reforma tributaria también contempla incentivos

El proyecto aprobado por el Concejo de Bogotá incluye diferentes incentivos tributarios. Uno de ellos está dirigido a empresas que construyan edificaciones con más de 50 unidades habitacionales destinadas exclusivamente a vivienda en arriendo de largo plazo.

La propuesta contempla descuentos en el impuesto predial para este tipo de proyectos, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la reforma. Los beneficios no están planteados para inmuebles destinados al turismo.

Este componente fue cuestionado durante el debate por sectores de oposición, según lo señalado por Noticias Caracol. Además, el Acuerdo por una Ciudad Inteligente contempla incentivos relacionados con renovación urbana, vivienda en arrendamiento especializado, formalización empresarial y generación de empleo.



Más de dos millones de contribuyentes tendrían alivios

Según el comunicado compartido por la Secretaría de Hacienda, la iniciativa incluye alivios para más de dos millones de contribuyentes. El proyecto también contempla incentivos que buscan atraer 78,3 billones de pesos en inversión privada y generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años.

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De igual manera, la reforma incorpora medidas orientadas a fortalecer el recaudo y las finanzas de Bogotá, además de los recursos destinados a la modernización del alumbrado público.



¿Cuándo comenzarán a aplicarse los cambios?

Con la aprobación en segundo debate, el proyecto concluyó su trámite en el Concejo de Bogotá. El siguiente paso es la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán. Una vez sancionado y publicado, el proyecto se convertirá en Acuerdo de la ciudad. La información suministrada señala que varias de las medidas comenzarán a aplicarse desde el 1.º de enero de 2027.

En la explicación sobre el trámite se indicó que los plazos de entrada en vigencia de los diferentes impuestos y modificaciones están establecidos dentro de la propia reforma. Por ello, no todas las disposiciones necesariamente tendrían que comenzar a operar bajo las mismas condiciones, aunque el grueso del articulado está previsto para empezar a surtir efectos desde enero de 2027.

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Así, tras la aprobación del Concejo, la reforma tributaria de Bogotá queda a la espera de la firma del alcalde mayor para completar el proceso.