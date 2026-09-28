Denuncian al streamer colombiano MrStivenTc por presunto acceso carnal abusivo a menor: él respondió

El creador de contenido y streamer colombiano Stiven Tangarife Caicedo, más conocido en redes sociales como MrStivenTc, está bajo la mirada de la opinión pública y la justicia luego de que se presentara una denuncia penal en su contra por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación por los hechos que estarían relacionados con la personalidad digital.



Los señalamientos contra el creador de contenido digital han desatado una polémica en las plataformas, incluso con sus colegas, motivo por el que a través de su equipo de abogados y sus redes sociales MrStiven se pronunció.



¿Cuál es la denuncia contra MrStiven?

Lo que se sabe sobre la denuncia presentada contra el streamer es que el proceso inició el 17 de junio de 2026, según confirmó la firma de abogados Víctor Mosquera Marín Abogados. También se detalló que el caso está asignado a una Fiscalía especializada para esclarecer los hechos. "La decisión de acudir a las autoridades estuvo precedida por el análisis de nuestro equipo jurídico y la valoración de profesionales expertos en violencia contra niños, niñas y adolescentes. Nuestra firma se toma con absoluta seriedad la protección de los menores de edad y cualquier información relacionada con la eventual comisión de delitos en su contra", escribió la firma en su comunicado.

Asimismo, las autoridades y los apoderados recalcaron que la identidad y los derechos de la menor se mantendrán en estricta reserva legal con el fin de garantizar su protección e intimidad durante el desarrollo del proceso judicial.



¿Qué dijo MrStiven al respecto?

A pesar de que la denuncia formal se radicó en junio de 2026, el caso irrumpió masivamente en la agenda pública producto de una severa confrontación en redes sociales entre Tangarife y el cantante de música urbana Kris R. Lo que inició como una 'tiraera' entre los famosos terminó sacando a la luz el proceso abierto contra el streamer ante la Fiscalía.

Tras la masificación de los señalamientos, Stiven Tangarife recurrió a sus plataformas oficiales para reaccionar ante la opinión pública. A través de la red social X (anteriormente Twitter), el creador de contenido desestimó la validez de las acusaciones, calificándolas como afirmaciones sin fundamento planteadas para desviar la atención en medio del choque con el cantante urbano. "Ahora resulta que tengo una investigación jajajaj y yo viajando por todo el mundo sin problemas, que risa mapamundi, no sabe qué más decir. Lo que yo conté sí es real y la gente me cree sin necesidad de decir quién me contó (si me dan luz verde digo quien fue) porque usted cabeza de tractomula no tiene criterio y nadie le cree lo que canta ahora mucho menos lo que dice", escribió.



De la misma forma, Tangarife se pronunció a través de su equipo legal rechazando las acusaciones en su contra. En primera medida, los abogados resaltaron que "estas afirmaciones no hacen parte de ningún proceso legal actual" y agregaron que hasta la fecha MrStivenTc "no ha sido vinculado ni notificado de ningún proceso judicial, investigación o de alguna actuación de una autoridad competente relacionada con los hechos que se le pretenden atribuir".



Pero eso no fue todo, los abogados de Tangarife también indicaron que las acusaciones contra su cliente corresponderían a una manera coordinada de difusión de acusaciones en redes sociales y páginas de entretenimiento, por lo que también se están planteando emprender acciones legales por presunta injuria y calumnia, además de solicitar eventuales rectificaciones.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co