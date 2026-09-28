Autoridades buscan al hombre que protagonizó violento hurto con machete en Bogotá: los detalles

Las autoridades competentes continúan en labores para identificar y ubicar al hombre que protagonizó un violento robo en el occidente de Bogotá durante este fin de semana. El hecho trascendió en las redes sociales, no solo por la actitud del ladrón que quedó grabado, sino porque portaba una chaqueta de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).



En el momento en que este video se hizo viral en redes sociales, las entidades distritales reaccionaron para aclarar la situación y hacer seguimiento de la misma para dar con el presunto responsable de hurtar y golpear a una mujer en la carrera 68 con calle 4 sur. Las imágenes registraron que este sujeto se desplazaba en un bicitaxi sobre la acera cuando descendió del bicimotor para ayudar en el robo a una mujer que previamente habría entrado a un establecimiento comercial para cometer el hurto. A la presunta cómplice se le ve forcejeando contra una mujer cuando entra el sujeto y le arrebata la maleta a la víctima para luego lanzarla lejos.

Una persona en motocicleta intentó intervenir para evitar el robo, pero el conductor del mototaxi respondió al amenazarlo con un machete que llevaba dentro del vehículo. Acto seguido, el sujeto abordó el bicimotor, pero se detuvo para volver a amenazar a otro ciudadano que interceptó a la mujer cómplice. Nuevamente volvió al bicitaxi y arrancó. Unos pocos metros más adelante, la mujer subió al vehículo y continuaron sobre la avenida.

¡Ayúdennos a identificarlo! Con una chaqueta de la @Uaesp , este hombre habría robado a una mujer y amenazó con arma blanca a quienes intentaron ayudarla, en la carrera 6B con calle 4 Sur.

Urge identificarlo, capturarlo y reforzar los controles sobre la indumentaria oficial. ¡La… pic.twitter.com/hDw12PNdc2 — Andrés Barrios Bernal (@ABarriosBernal) September 28, 2026

La Secretaría de Seguridad publicó una imagen del señalado ladrón. En ella hizo un llamado a la ciudadanía que pueda reconocer al individuo para identificarlo y ubicarlo. La información debe ser remitida a la línea 123 bajo la garantía de la reserva absoluta. Además, aclaró que la chaqueta de la Uaesp es de una administración antigua y no quiere decir que el sujeto tenga vinculación actual con la entidad.



La Uaesp, por su parte, rechazó los actos de violencia, delincuencia o agresión que atentan contra la seguridad, integridad y tranquilidad de los ciudadanos en Bogotá. A su vez, señaló que se articuló con la Secretaría de Seguridad, alcaldías locales y Policía para adelantar labores conjuntas que dirijan a la plena identificación, ubicación y judicialización de los presuntos responsables.

María Paula Rodríguez Rozo

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