Exministro de Defensa Iván Velásquez reacciona a informe sobre negociación con Clan del Golfo

El exministro de Defensa Iván Velásquez se pronunció con respecto al informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol relacionado a las negociaciones entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo. El exministro es nombrado en una conversación entre el excomisionado para la Paz, Danilo Rueda, y Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes de ese grupo ilegal, que se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre de 2022.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la grabación, Rueda y 'Jerónimo' habrían llegado a unos acuerdos, entre ellos, frenar los bombardeos y hacer un barrido en la fuerza pública. Un fragmento de la conversación dice lo siguiente:

Alias Jerónimo: "¿Qué forma hay de la insistencia que ellos tienen (los jefes del Clan del Golfo), y con muchas razones, que al menos sí como bregar a desescalar un poquito más?".

Danilo Rueda: "Nosotros podemos desescalar, insisto (...). Pero le estoy diciendo: Cese de bombardeos. Nosotros sabemos que había operaciones con bombardeos. Yo supe y hablamos con el ministro (Iván Velásquez)".

En la conversación Rueda le aseguró al comandante 'Jerónimo' y a sus acompañantes que el Gobierno en ese entonces ya había comenzado una barrida de decenas de oficiales de la fuerza pública: "Se está en una fase que ustedes han escuchado, visto los medios, de depuración, de depuración policial, militar, pero también de los organismos inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad".



Efectivamente, dos semanas antes de la reunión, el 12 de agosto, las Fuerzas Militares y de Policía sufrieron el mayor remezón en la historia con la salida de más de 35 generales. Incluso, Danilo Rueda contó que tres oficiales de inteligencia que habían sobrevivido a la primera purga también fueron retirados. Los tres coroneles a los que se refería fueron claves en la persecución al Clan del Golfo y, tras ser nombrados por el Gobierno Petro en cargos estratégicos como inteligencia, Dijín y antinarcóticos, duraron solo una semana antes de ser sacados de la Policía.



¿Qué respondió Iván Velásquez?

El exministro de Defensa indicó en su cuenta de X que "la evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realicé desde aproximadamente dos semanas antes de asumir el cargo de ministro de Defensa fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones". También, reiteró que "el señor Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, de manera que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno".



En el mensaje, dijo que no conocía las negociaciones con el Clan del Golfo, y que "por lo tanto no tuvieron ningún efecto en las decisiones" que Vélásquez adoptó en si momento con el presidente Gustavo Petro. "Las afirmaciones hechas por Danilo Rueda -de acuerdo con los referidos audios- solo lo comprometen a él y es él quien deberá dar las explicaciones correspondientes", aseguró.

Publicidad

Además, dijo que no es cierto lo que se dice en el audio de la suspensión de bombardeos: "Como lo conoció la opinión pública en su momento, la prohibición de bombardeos se limitó exclusivamente a aquellos en los que se detectara la presencia de menores de edad, atendiendo al principio de precaución y a la prevalencia superior de los derechos de los niños. En todo caso, como bien lo saben las cúpulas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, la autorización para realizar bombardeos la impartía exclusivamente el presidente de la República".

Finalmente, hizo énfasis en que, durante el periodo que ejerció como ministro de Defensa, entre el 7 de agosto del 2022 y el 3 de marzo del 2025, "se capturaron 5.063 integrantes del Clan del Golfo, se desmovilizaron 491 miembros de esa organización y 137 fueron dados de baja en desarrollo de operaciones militares".

Publicidad

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol