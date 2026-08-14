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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / En imágenes | Víctimas silenciosas de los voraces incendios en Tolima: animales reciben atención

En imágenes | Víctimas silenciosas de los voraces incendios en Tolima: animales reciben atención

La Policía Nacional ha apoyado acciones desde tierra y aire. Un helicóptero de la institución ya completa 40 horas de vuelo descargando agua para controlar las llamas.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Voraces incendios en Tolima alertan a las autoridades: 11.000 hectáreas han sido incineradas

El departamento del Tolima está atravesando una grave emergencia ambiental por cuenta de una oleada de incendios forestales que se han intensificado desde inicios de agosto. Las conflagraciones no solo han afectado poblaciones humanas, sino también fauna y flora, víctimas silenciosas de las llamas. De acuerdo con la Gobernación departamental, este 14 de agosto siguen activos 29 incendios que ya han consumido más de 11.200 hectáreas, que equivalen a 15.686 campos de fútbol.

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Los municipios más golpeados incluyen Ortega, San Luis y Valle de San Juan. Detrás de las cifras hay familias que no solo han perdido sus hogares, sino la totalidad de sus cultivos. Limón, mango, maíz y café son algunos de los productos que un día cosecharon y de los que ahora no verán fruto porque las llamas lo devoraron todo. Las pérdidas económicas, solo en San Luis, se estiman en 5.000 millones de pesos. Pero las familias y los campos no son solo humanos, también son animales, seres vivos y sintientes.

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La Policía del departamento de Tolima ha brindado apoyo a los animales que han sido afectados por los incendios. La Policía Comunitaria ha estado del lado de las poblaciones. En medio de esta emergencia, que ocurre paralelo a la atención de las víctimas del terremoto en Colombia, la Policía entregó alimento y atención básica a animales silvestres y domésticos afectados por los incendios en San Luis y Payandé, “gracias al apoyo de buenos corazones y personas solidarias”, como reconoció el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima.

En el marco de la emergencia ambiental, la Policía Nacional ha reiterado su compromiso con la protección de la vida, el bienestar animal y el acompañamiento permanente a las comunidades. Además de estas acciones, la institución ha brindado apoyo por aire y tierra en medio de los incendios.

Así trabajan desde el aire para controlar los incendios en Tolima

Un helicóptero UH-60 Black Hawk, equipado con el sistema Bambi Bucket, y dos aviones AT-802 han brindado apoyo aéreo para la atención y control de los incendios forestales registrados en diferentes sectores del departamento del Tolima.

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Durante los días 11, 12 y 13 de agosto, estas aeronaves, con sus pilotos y tripulaciones, realizaron un total de 115 descargas de agua, permitiendo atender puntos críticos y contribuir al control de las áreas afectadas por las conflagraciones.

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En total se han descargado más de 68.000 galones de agua en un total de 38,3 horas de vuelo repartidas en tres jornadas que van desde las cinco hasta las 10 horas de vuelo. A las acciones de la Policía se han sumado brigadas de Bomberos de Bogotá, Meta y Caquetá, además del apoyo que ha brindado el Ejército Nacional.

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La gobernadora Adriana Magali Matiz y el alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta, hacen un llamado urgente al Gobierno nacional para mantener y ampliar el apoyo de ayuda helicoportada, con descargas de agua y reconocimiento aéreo, fundamental para frenar el avance de las llamas.

Las altas temperaturas, de hasta 39 °C, la sequedad extrema del suelo y los fuertes vientos han dificultado las labores de control, además de la falta de lluvias. Las autoridades enfatizaron que la emergencia se complica por la falta de conciencia sobre las “quemas controladas”, que en esta época de fenómeno del Niño resultan devastadoras e incontrolables.

María Paula Rodríguez Rozo
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