Tolima perdió 11.000 hectáreas por voraces incendios: "Todo quedó reducido a ceniza"

El departamento del Tolima enfrenta una de las emergencias ambientales más graves de su historia reciente, con un saldo preliminar de 11.000 hectáreas incineradas por incendios forestales que, en gran medida, han sido provocados por intervención humana. Esta catástrofe ha golpeado con especial fuerza al municipio de San Luis, donde la devastación de la fauna y la flora ha dejado un paisaje reducido a cenizas. Jheison Barragán, un habitante de la zona, se ha convertido en el portavoz de una comunidad que lucha por recuperar lo que el fuego les arrebató.



Impacto ambiental en Tolima: el drama de la fauna desplazada por el fuego

La pérdida de biodiversidad es incalculable en las zonas rurales afectadas por las llamas. Barragán describe con desolación cómo el equilibrio natural de su entorno desapareció en cuestión de horas. “Nos cogió una candela muy berraca por todas partes. Esto es incontrolable; de verdad que da mucha tristeza, sobre todo por la fauna, la flora. Acá se albergaban muchísimos loros en todas estas palmas”, relató el afectado sobre el ecosistema que intentaba proteger en su propiedad.

Antes de la emergencia, la zona era un refugio para diversas especies nativas que convivían con los habitantes locales. “Aquí había venados, armadillos, aquí había mucha fauna, muchísima. Y con todos estos incendios, lastimosamente, pues simplemente quedó todo reducido a ceniza”, explicó Barragán al recordar la vida silvestre que solía avistar cada tarde. La magnitud del desastre ha dejado a las familias campesinas en una situación de vulnerabilidad extrema, perdiendo no solo su entorno natural, sino también sus medios de subsistencia y cultivos.



Video viral de los incendios en San Luis: 2.2 millones de reproducciones en 48 horas

La gravedad de la situación en San Luis escaló a nivel nacional gracias a un registro audiovisual espontáneo grabado por el propio Barragán. El video, que muestra llamas de proporciones aterradoras, alcanzó 2,2 millones de reproducciones en menos de dos días, visibilizando la magnitud del peligro que enfrentan los tolimenses. Jheison aclara que no buscaba la fama, sino dejar constancia de un momento en el que se sintieron completamente vulnerables.

“Fue algo espontáneo. Dios colocó ángeles en el camino porque cuando la finca se empezó a quemar, sobre las 6:30 de la tarde, habíamos poquitas personas ahí. Inclusive habían enviado una escuadra del ejército que eran expertos en fuego y apenas vieron la cantidad de candela que había, las llamas se habían levantado como a unos 5 o 6 metros, ellos decidieron devolverse”, narró Barragán sobre el instante en que los equipos oficiales consideraron que el incendio era incontrolable. Ante la retirada de los expertos, la comunidad quedó prácticamente sola frente a la emergencia.



Solidaridad campesina en Tolima: cómo apagaron el fuego con motores y caballos

Ante la imposibilidad de acceso para los organismos de socorro oficiales, los habitantes de la vereda Tomogó tomaron la iniciativa. La geografía del sector dificultó cualquier apoyo institucional, ya que la finca se encuentra en una zona de difícil acceso, a 20 minutos de camino a pie o a caballo y con una carretera de 4 kilómetros en condiciones deplorables que impidió el paso de carrotanques. La victoria sobre las llamas fue un acto de heroísmo colectivo y empírico.



“Nuestros campesinos son demasiadamente valientes. Ustedes no se imaginan lo que es metérsele de frente al fuego a esas llamas. Llegaron personas con motores porque esto toca apagar es con fumigadoras de motor. Saben muchísimo cómo hacer ese trabajo; saben apagar, saben meter contrafuegos”, destacó Barragán sobre la técnica empleada por sus vecinos. Con el apoyo de unas 40 personas y el uso de un caballo y un macho para transportar bidones de agua, lograron lo que parecía imposible: salvar la casa, el corral y los animales. Hacia las 2 de la mañana, el 90% del incendio en su propiedad había sido sofocado.



Crisis humanitaria y falta de agua en la vereda Tomogó tras los incendios

Pese a que el fuego fue controlado en varios sectores, la emergencia continúa bajo una nueva faceta: la escasez de recursos básicos. La vereda Tomogó padece una crisis histórica de infraestructura que se ha agravado con el desastre ambiental. “En la parte alta de la vereda de Tomogó no hay agua. Trataron de hacer un acueducto pero no lo han hecho hasta el momento. Está sirviendo muchísimo toda la cantidad de agua que se está llevando”, señaló Jheison, quien ahora coordina la recepción de donaciones



El llamado a la solidaridad nacional sigue vigente para apoyar a las familias que perdieron sus casas y cultivos. “Pedimos a todos muchísima ayuda, las personas de buen corazón que nos quieran colaborar. Hay muchas personas que necesitan comida, productos no perecederos, enlatados y todo lo que sea hidratación”, enfatizó Barragán. La comunidad espera que esta tragedia impulse finalmente las obras viales e hídricas que la región necesita para no quedar nuevamente a merced del fuego.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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