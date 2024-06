Familia de víctima de feminicidio lleva 4 años esperando justicia: el asesino anda suelto

La familia de María Angélica Polanco, víctima de feminicidio durante 2020 en Santander, sigue esperando justicia después de cuatro años de haberse cometido el crimen. Denuncian que el asesino anda suelto.

“Ocurrió un feminicidio, yo siempre dije que primero llegó el feminicidio antes que el COVID a nuestra familia. Estaba desaparecida”, afirmó Lina Ruiz Polanco, familiar de la víctima.

La vida de María Angélica Polanco, una profesora y mamá de 38 años, acabó trágicamente el 17 de junio de 2020.

“Fue maltratada. En su momento, pues aparece en una canaleta, semidesnuda. El hermano fue el que reconoció el cuerpo”, anotó Lina.

Hoy, 4 años después, aún la recuerdan con el drama de que aún no se ha hecho justicia. “El delito sigue impune. Esta persona no ha sido capturada”, sostuvo la familiar de María Angélica Polanco.

Según la Secretaría de Mujer de Santander, en lo ocurrido del 2024 se han tipificado cuatro feminicidios en Bucaramanga, uno en Lebrija, uno en Charalá y dos en Piedecuesta y dos en Barrancabermeja.

Por eso hoy, las mujeres alzan la voz por las que ya no están y piden a las víctimas de violencia que “no se queden calladas”.

“A la primera, hay que avisar”, manifestó Judith Gutiérrez, habitante de Bucaramanga.

Alzan la voz porque una llamada al 155 o al 123 salva vidas y este sufrimiento no lo merece vivir ninguna familia.

“No solo acabó con ella, sino que acabó con toda una familia. Queremos que se haga justicia, pero, ante todo, queremos que no haya feminicidios, que no haya violencia contra la mujer, porque yo soy mujer y yo no tengo por qué sentir miedo por ello”, concluyó la pariente de María Angélica Polanco.

