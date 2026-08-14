Familia Santo Domingo anuncia donación de 100 mil millones de pesos para víctimas del terremoto

En respuesta a la devastación causada por el terremoto del pasado 10 de agosto que ha afectado a diversas regiones del occidente de Colombia, la Familia Santo Domingo manifestó su solidaridad con el país y anunció una contribución económica para atender la emergencia. A través de un comunicado oficial, la organización confirmó que la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas donarán un total de 100.000 millones de pesos colombianas. Estos recursos, según el comunicado, están destinados específicamente a la atención de las víctimas y al apoyo en la reconstrucción de las comunidades afectadas, lo que busca aliviar el sufrimiento de las miles de familias que han perdido sus hogares y seres queridos.

En el comunicado, la compañía explica que el país atraviesa "horas de inmenso dolor" y expresa un profundo reconocimiento a la labor de las autoridades, los organismos de socorro, los rescatistas y voluntarios que trabajan en las zonas de desastre. "Queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza", señaló el grupo empresarial.

Para garantizar la transparencia y la efectividad en la entrega de las ayudas, todos los esfuerzos de ejecución y apoyo serán coordinados directamente por la Fundación Santo Domingo. El objetivo primordial es asegurar que la donación llegue de manera directa a las poblaciones con mayores necesidades tras el sismo.



"Ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias. Pero queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza. Hoy más que nunca, somos un solo país", se lee en el documento.



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