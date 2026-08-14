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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Familia Santo Domingo anuncia donación de 100 mil millones de pesos para víctimas del terremoto

Familia Santo Domingo anuncia donación de 100 mil millones de pesos para víctimas del terremoto

Estos recursos están destinados a la atención de las víctimas y al apoyo en la reconstrucción de las comunidades afectadas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Terremoto en Colombia (3).jpg
Terremoto en Colombia
AFP

En respuesta a la devastación causada por el terremoto del pasado 10 de agosto que ha afectado a diversas regiones del occidente de Colombia, la Familia Santo Domingo manifestó su solidaridad con el país y anunció una contribución económica para atender la emergencia. A través de un comunicado oficial, la organización confirmó que la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas donarán un total de 100.000 millones de pesos colombianas. Estos recursos, según el comunicado, están destinados específicamente a la atención de las víctimas y al apoyo en la reconstrucción de las comunidades afectadas, lo que busca aliviar el sufrimiento de las miles de familias que han perdido sus hogares y seres queridos.

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En el comunicado, la compañía explica que el país atraviesa "horas de inmenso dolor" y expresa un profundo reconocimiento a la labor de las autoridades, los organismos de socorro, los rescatistas y voluntarios que trabajan en las zonas de desastre. "Queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza", señaló el grupo empresarial.

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Para garantizar la transparencia y la efectividad en la entrega de las ayudas, todos los esfuerzos de ejecución y apoyo serán coordinados directamente por la Fundación Santo Domingo. El objetivo primordial es asegurar que la donación llegue de manera directa a las poblaciones con mayores necesidades tras el sismo.

"Ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias. Pero queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza. Hoy más que nunca, somos un solo país", se lee en el documento.

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