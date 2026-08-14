Confirman la muerte de Juan Felipe Giraldo, de 24 años, en Pereira: se iba a casar el domingo

Se confirmó la muerte de Juan Felipe Giraldo, joven de 24 años que se encontraba desaparecido tras el fuerte terremoto del pasado lunes 10 de agosto. Giraldo se encontraba en Pereira, departamento de Risaralda, para trabajar. Había llegado en la madrugada del mismo lunes y estaba en un hotel de la ciudad, una de las más afectadas por el grave temblor.

Hernán Giraldo, padre de Juan Felipe Giraldo, había viajado a Pereira cuando no supo noticias de su hijo. El hombre habló en varias ocasiones para Noticias Caracol y mantuvo la esperanza hasta el último momento. También había revelado que todo indicaba que su hijo seguía en el hotel tras el terremoto.

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