En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTO EN COLOMBIA
DONACIONES TRAS TERREMOTO
CHOCÓ
EMERGENCIA ECONÓMICA
EL RASTRO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Confirman la muerte de Juan Felipe Giraldo, de 24 años, en Pereira: se iba a casar el domingo

Confirman la muerte de Juan Felipe Giraldo, de 24 años, en Pereira: se iba a casar el domingo

Hernán Giraldo, el padre de Juan Felipe Giraldo, confirmó que el cuerpo de su hijo fue hallado luego de una intensa búsqueda en el hotel de Pereira afectado por el terremoto de 7.4.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 14 de ago, 2026
Comparta en:
Confirman la muerte de Juan Felipe Giraldo, de 24 años, en Pereira: se iba a casar el domingo
Juan Felipe Giraldo había llegado a Pereira en la madrugada del día del terremoto.
Archivo Noticias Caracol

Se confirmó la muerte de Juan Felipe Giraldo, joven de 24 años que se encontraba desaparecido tras el fuerte terremoto del pasado lunes 10 de agosto. Giraldo se encontraba en Pereira, departamento de Risaralda, para trabajar. Había llegado en la madrugada del mismo lunes y estaba en un hotel de la ciudad, una de las más afectadas por el grave temblor.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Hernán Giraldo, padre de Juan Felipe Giraldo, había viajado a Pereira cuando no supo noticias de su hijo. El hombre habló en varias ocasiones para Noticias Caracol y mantuvo la esperanza hasta el último momento. También había revelado que todo indicaba que su hijo seguía en el hotel tras el terremoto.

Últimas Noticias

Incendio forestal en Tolima arrasa más de 400 hectáreas y mantiene la alerta en San Luis
COLOMBIA

Incendios forestales en Colombia: la otra emergencia que afecta al país tras el terremoto

Empresario liberado en el Meta.
COLOMBIA

Emotiva llamada de empresario liberado con su mamá tras ser rescatado por el Ejército en Meta

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Pereira

Risaralda

Temblor en Colombia

Temblor de Tierra

Terremotos

Publicidad

Publicidad

Publicidad