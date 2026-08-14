Habla prometida de Juan Felipe Giraldo, víctima del terremoto encontrada en Pereira: “Te amo”

Natalia Patiño, la prometida de Juan Felipe Giraldo, se pronunció después de que se confirmara el fallecimiento de su pareja, quien quedó atrapado entre escombros después del terremoto que lo sorprendió cuando estaba en Pereira. La noticia fue confirmada este 14 de agosto, solo dos días antes del día en que los dos tenían planeado sellar su unión en matrimonio. La esperanza de posiblemente hallarlo con vida aumentó para su familia en la mañana de este viernes cuando los rescatistas dijeron que había señales de vida.

Juan Felipe Giraldo, de 24 años, estaba en el hotel Dibeni de Pereira cuando el evento sísmico ocurrió en Colombia este lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m. Había llegado a la ciudad porque era comerciante y necesitaba vender algunos elementos. Pero sus planes quedaron truncados cuando el hotel colapsó. En Bogotá lo esperaban Natalia y el hijo de dos años que compartían.

Su progenitor, Hernán, siguió la única pista que había de él cuando la familia quedó llena de incertidumbre: un video que le mandó a su prometida desde el establecimiento.



“Mirando el video identificamos qué hotel era. Informaciones que nos dieron erradas decían que lo habían sacado del hotel, lo buscamos en todos los hospitales y no encontramos respuesta positiva. Después vinimos acá, encontramos el listado de huéspedes y nos desmintieron que hubieran sacado muchachos, nunca sacaron a nadie, y ahí empezó la búsqueda acá”, dijo en entrevista.



El mensaje de la prometida de Juan Felipe tras confirmarse su muerte

En la tarde de este 14 de agosto, su padre Hernán confirmó que su hijo fue encontrado sin vida. Natalia publicó un corto mensaje para su prometido después de que se confirmara la noticia que rompió con todo plan para esta pareja. “Por siempre y para siempre mi cora. Fuiste el amor más completo que tuve. Te amo para siempre”, dijo Patiño en una historia de Instagram donde puso una foto de ella con Juan Felipe, y al lado su hijo.

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En su momento, Hernán Giraldo estaba lleno de esperanza y fe de que su hijo saldría con vida. “Hijo, te amo y el domingo te vas a estar casando. Y si no es el domingo, va a ser en 8, 15 días, pero vas a estar ahí, hijo”. Él estaba seguro de que su hijo seguía vivo en algún espacio vital que haya podido formarse. “Con unos planos lo buscan a él en la 2011, pero yo digo que él no está ahí. Los organismos que han venido a hacer estudios dan una mínima posibilidad de vida y a esa mínima posibilidad yo me aferro que sea él. Lo siento en el alma, lo siento por fe. No sé, tengo la certeza de que está vivo”.

María Paula Rodríguez Rozo

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