Salvaba vidas tras terremoto en Pereira y terminó siendo víctima de robo indignante: esto denunció

La emergencia provocada por el terremoto que sacudió varias regiones de Colombia sigue dejando historias que conmueven al país. Sin embargo, en medio de los relatos de solidaridad y heroísmo también han surgido denuncias sobre hechos de inseguridad que afectan incluso a quienes participan en las labores de atención a las víctimas. Uno de esos casos ocurrió en Pereira, donde un voluntario denunció que fue víctima del robo de su motocicleta mientras colaboraba en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Samuel Montoya, integrante de los grupos de apoyo que han trabajado desde los primeros momentos posteriores al temblor, aseguró que el vehículo desapareció mientras permanecía concentrado en una jornada de rescate en el barrio Providencia, una de las zonas donde se han desplegado equipos de emergencia para atender a las personas afectadas. De acuerdo con su relato, pasó varias horas apoyando las tareas de búsqueda en un punto donde existía la posibilidad de encontrar personas atrapadas. Al finalizar la operación y regresar al lugar donde había dejado estacionada su motocicleta, descubrió que ya no estaba.

"Me concentré mucho hoy acá en rescatar a una persona que está atrapada acá bajo estos cimientos expresó el voluntario en una grabación que circuló ampliamente en redes sociales (...) Y cuando ya amaneció y pasó todo lo que tenía que pasar, hicimos lo posible, vengo a buscar mi moto y no está ". La situación generó indignación entre ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes consideraron que el robo representa una falta de respeto hacia quienes han dedicado jornadas completas a apoyar a los damnificados de la emergencia.



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Pereira enfrenta denuncias de inseguridad en medio de la emergencia por el sismo

El caso del rescatista ha puesto en evidencia una de las preocupaciones que han surgido durante la atención de la tragedia: la aparición de hechos delictivos en sectores afectados por el terremoto. Diversos reportes ciudadanos han advertido sobre intentos de saqueo y hurtos aprovechando la confusión generada por la emergencia. Montoya manifestó su inconformidad con lo ocurrido y aseguró que resulta difícil comprender cómo alguien puede aprovecharse de una situación de crisis para cometer un delito.

"No sé en qué hora se la llevaron, en qué momento, y me parecen muy deshonestas las personas, que alguien que está tratando de ayudar a los demás y le hagan eso. Si hay alguna información, pueden llamarme. Me pueden escribir al 3136098928, solo WhatsApp. Eso no se le hace a alguien que está tratando de ayudar a las personas más damnificadas que en ese momento verdaderamente lo están necesitando", señaló el voluntario. Su denuncia rápidamente se viralizó y despertó numerosas muestras de respaldo por parte de ciudadanos que destacaron el esfuerzo de los organismos de socorro, los voluntarios y las comunidades que han trabajado sin descanso desde que ocurrió el terremoto.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL