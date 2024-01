Frailejón Ernesto Pérez llora tras incendios en Colombia: "Estoy muy triste"

Frailejón Ernesto Pérez, famoso personaje animado de Señal Colombia que incentiva a cuidar el medio ambiente, apareció llorando por cuenta de los incendios en Colombia. Las conflagraciones en Bogotá y diferentes puntos del país han consumido frailejones y otras plantas , además de afectar a animales silvestres. Las imágenes de esta emergencia son desalentadoras.



"Estoy muy triste porque los humanos están quemando los páramos y a mi familia frailejona 😢 Por favor recuerda que proteger los ecosistemas es cuidar la vida de las especies que los habitan y también la tuya", lamentó Ernesto Pérez.

Además, el famoso frailejón compartió algunas fotografías de FraileCamilo, uno de sus amigos que fue consumido por las llamas de incendios en Colombia: "FraileCamilo, otros amigos míos, plantas y animalitos ya no nos acompañan. Han sido víctimas de los incendios 🔥😢".

En la descripción de una foto que muestra a Ernesto Pérez llorando en medio de un incendio forestal, este personaje expresó lo siguiente: "Los incendios forestales no son un chiste. La vida de muchas plantitas, animales y frailejones está en peligro😰😭. 🙏¡Por favor, humano! ¡Ayúdanos a que no se cree y no se propague más el fuego en los páramos ni en ningún ecosistema!".

Por incendios en Colombia, un armadillo acudió a la Policía en busca de agua

A propósito de la emergencia por los incendios en Colombia, un armadillo bebé se acercó a unos uniformados de la Policía en busca de agua.

El video se hizo viral en redes sociales y este acto de solidaridad con el armadillo tuvo lugar en Yotoco, Valle del Cauca. Al encontrar al animal tratando de huir de los efectos de los incendios forestales, los policías no dudaron en brindarle agua.



"Animales también tienen sed por la intensa ola de calor ☀️☀️ Un armadillo bebé fue hidratado por una policía en Yotoco, animalistas recomiendan dejar agua en las casas para ayudar a los animales", se lee en la descripción del video.

En todas las ciudades en las que se presentan incendios forestales y altas temperaturas se ha sugerido a los habitantes que tienen la posibilidad de dejar botellas o recipientes con agua para que aquellos animales silvestres que llegan a las zonas residenciales escapando de estos hechos.