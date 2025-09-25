En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Fuerte temblor de magnitud 4,8 sacudió a Colombia este jueves, 25 de septiembre de 2025

El movimiento telúrico fue detectado por el Servicio Geológico Colombiano a las 7:21 p.m., hora local, con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de sept, 2025
SGC

