Video muestra momento cuando avión toma velocidad antes de accidente en el que murió Yeison Jiménez

El trágico accidente aéreo que cobró la vida del artista de música popular Yeison Jiménez y otras cinco personas ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde de este sábado 10 de enero, cuando la aeronave en la que viajaban se estrelló cuando intentaba despegar.

El incidente involucró a una avioneta Piper PA31 de matrícula N325FA. Según los registros, el vuelo tenía como destino el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, aunque el plan de vuelo radicado indicaba hacia Medellín. En el municipio mencionado, el artista era esperado para un concierto.



El accidente se produjo tras el intento de despegue desde el aeródromo Juan José Rondón en Paipa, Boyacá. La aeronave no logró ganar altura y terminó accidentándose en una finca de la vereda Romita, sector Marengo, en una zona comprendida entre Paipa y Duitama.

Testigos que se encontraban a unos 200 metros del lugar relataron que, tras realizar el giro habitual de salida, uno de los motores de la avioneta comenzó a fallar, provocando que perdiera estabilidad y chocara.



En el siniestro fallecieron un total de seis personas, incluyendo a Yeison Jiménez, miembros de su equipo de trabajo y el piloto. Tras el impacto, la aeronave quedó completamente incinerada, lo que dificultó las labores iniciales de recuperación de los cuerpos debido a las explosiones de combustible.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil confirmó que se activó la señal de localización de emergencia (ELT), lo que permitió el despliegue inmediato de los organismos de socorro, incluyendo a la Policía Nacional y el cuerpo de bomberos de Duitama y Paipa.



Así va la investigación del accidente aéreo de Yeison Jiménez

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que las autoridades aeronáuticas y de policía iniciaron de inmediato las investigaciones pertinentes para establecer las causas exactas del siniestro y verificar oficialmente la identidad de todos los ocupantes.

La funcionaria señaló que los investigadores están recogiendo todos los elementos que permitan esclarecer el lamentable accidente. “Esta información la estaremos transmitiendo con todos los avances”, detalló.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular de matrícula N325FA. “Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”, detallaron.

