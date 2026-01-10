Así fue el accidente en el que murió Yeison Jiménez y cinco personas más: crónica de los hechos

Corría la tarde del sábado cuando la avioneta en la que Yeison Jiménez se disponía a viajar hacia Antioquia y por desgracia se precipitó en tierra. La Aeronáutica Civil fue la que confirmó el trágico accidente de una aeronave con matrícula N325FA, ocurrido en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá. El siniestro se registró aproximadamente a las 4:11 de la tarde, cuando la avioneta, que tenía como destino Medellín, no logró completar el despegue y terminó calcinada tras el impacto.



¿Quiénes murieron en accidente con Yeison Jiménez?

Según los reportes oficiales, la aeronave transportaba a seis personas: el piloto, capitán Hernando Torres, y cinco pasajeros, entre ellos el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, Caldas. Las otras víctimas fueron identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente del artista), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras recibir la señal de localización de emergencia, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate activó los protocolos y coordinó las labores con la Policía Nacional, el equipo de Salvamento y Extinción de Incendios de Paipa y organismos de emergencia locales. Al llegar al lugar, se confirmó el fallecimiento de todos los ocupantes.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes inició el protocolo para determinar las causas exactas del siniestro, mientras personal especializado se desplazó a la zona para recolectar evidencia.



Minutos después de confirmarse el accidente, la misma Aeronáutica confirmó la muerte del artista caldense: “Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis (6) ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez. La lista oficial de los ocupantes fallecidos es la siguiente: Piloto: Capitán Hernando Torres. Pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora”.



"Uno de los motores comenzó a sonar": testigo de accidente de Yeison Jiménez

Maximiliano Panqueba, testigo que estaba a 200 metros de donde ocurrió el accidente de Yeison Jiménez, habló en Noticias Caracol sobre los momentos previos al siniestro: Nosotros lo que vimos fue que la avioneta despegaba al aeropuerto, no que llegaba. Nosotros somos los administradores de la finca que queda junto a la finca donde cayó la avioneta. La avioneta, aparentemente, despegó del aeropuerto, hizo la curva que hacen habitualmente para salir, cuando, al parecer, uno de los motores comenzó a sonar y la avioneta empezó a perder estabilidad”.



Unidades del Cuerpo de Bomberos de Duitama y de la Policía intentaron apagar el fuego por varios minutos. Todo quedó registrado en video. “Nosotros corrimos a donde fue el accidente con la gente que trabaja aquí en la finca. Nosotros íbamos llegando cuando ocurrieron las explosiones del combustible. Nadie se acercó y se informó directamente a las autoridades. Llegaron ellos (las autoridades) y comenzaron a apagar el fuego”, agregó Maximiliano.



Luis Alfonso y Pipe Bueno despiden a Yeison Jiménez

Tras conocerse el fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo, algunos de los artistas del género popular se pronunciaron para despedirlo. Pipe Bueno señaló que “yo creo que Yeison es el vivo ejemplo de un colombiano echado para adelante cuando se propone un sueño y lo consigue porque él lo hizo así tal cual. Y si algo me deja a mí él como artista es lo competitivo que era y lo exigente que él era, que nos empujaba a todos a un nivel gigantesco, porque la competencia musical, que siempre fue musical porque siempre hubo amistad, hace que uno se pellizque, que el género crezca, que por ejemplo es algo tan histórico que haga él el primer estadio colombiano de un artista del género regional colombiano”.

Publicidad

Por su parte, Luis Alfonso en un video publicado en sus redes sociales dijo que “"nos acabamos de enterar de la mala noticia de lo que acaba de pasar con nuestro parcero Yeison Jiménez. Estamos vueltos mierda, muy aburridos y no es para menos".

Agregó que "lo sentimos mucho, para nadie es un secreto que en el tiempo que Diocito nos regaló fuimos muy parceros, hicimos música, tuvimos momentos bonitos, aprendimos mucho. Lo quise lo admiré mucho, lo sigo admirando mucho", dijo el cantante.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografiass