Entre lágrimas, Luis Alfonso reaccionó a muerte de Yeison Jiménez: "Estamos vueltos m..."

Hay luto en el mundo de la música por la muerte de Yeison Jiménez este 10 de enero, luego de sufrir un accidente en la avioneta en la que se movilizaba junto a su equipo desde Paipa hasta Medellín en horas de la tarde. Varios de sus colegas y amigos se han pronunciado lamentando lo ocurrido.

Uno de los mensajes que más ha conmovido a los fanáticos del género popular y de Yeison Jiménez es el que hizo el también cantante Luis Alfonso, 'El Señorazo'. Quien se dejó ver vulnerable en las redes sociales, publicando un video llorando en el que despide a su colega y amigo.



¿Qué dijo Luis Alfonso sobre Yeison Jiménez?

"Nos acabamos de enterar de la mala noticia de lo que acaba de pasar con nuestro parcero Yeison Jiménez. Estamos vueltos mierda, muy aburridos y no es para menos", señaló Luis Alfonso al inicio del video bastante afectado.

El Señorazo envió un mensaje de apoyo y condolencias a la esposa, los hijos y todos los familiares de Yeison Jiménez, aunque señaló que sentía que sus palabras no podrían ser consuelo para ellos en este difícil momento, pues incluso para él es complicado asimilar que su amigo ya no lo acompañará en los escenarios.



"Lo sentimos mucho, para nadie es un secreto que en el tiempo que Diocito nos regaló fuimos muy parceros, hicimos música, tuvimos momentos bonitos, aprendimos mucho. Lo quise lo admiré mucho, lo sigo admirando mucho", dijo el cantante.



Luego Luis Alfonso agregó un mensaje directo a su colega. "Hasta las alturas mi parcerito, que Dios te bendiga, que en paz descanses. Para allá vamos todos y algún nos veremos con los que ya se han ido".

¿Qué se sabe sobre el accidente de Yeison Jiménez?

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", señaló la entidad en un comunicado.

Ese organismo confirmó en un comunicado que el artista era una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, en el centro del país, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el siniestro perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.

"El Gobierno de Boyacá (...) lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos", señaló el comunicado, que agregó que fue decretado un duelo departamental.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó el accidente, del que aseguró que no hubo sobrevivientes: "Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa", expresó el mandatario en X.

Jiménez se había presentado el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.

*Con información de EFE

