Pipe Bueno despide a Yeison Jiménez con emotivo mensaje: "Dejó huella en mi vida"

Siguen las reacciones de los artistas de la música regional colombiana tras conocerse que en la tarde de este sábado 10 de enero el cantante Yeison Jiménez murió en un accidente de avioneta, cuando viajaba rumbo a Medellín para cumplir con su agenda de conciertos de este puente festivo.

Pipe Bueno, uno de los grandes amigos y colegas de Jiménez, lo despidió con un emotivo recuerdo de una de las últimas veces que compartieron escenario. Ese día, Yeison Jiménez le dedicó unas emotivas palabras a Pipe Bueno, señalando que a pesar de haber iniciado antes en la música, nunca sintió que su colega lo despreciara.



El mensaje de Pipe Bueno tras la muerte de Yeison Jiménez

"Todavía no logro procesar esta noticia…", escribió en su publicación el cantante Pipe Bueno que, al igual que miles de fanáticos de Yeison Jiménez quedaron en shock al conocer que el artista de Manzanares, Caldas, murió en un accidente aéreo este sábado.

Bueno detalló que, en medio del dolor por la partida de su amigo, "decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños".



"Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos. No solo por su talento, sino por su forma de ser y habitar el mundo. La vida es frágil y finita. Por eso hay que vivirla intensamente, amar sin medida y hacer lo que amamos como si hoy fuera el último día. Porque así, en un instante, se nos va", agregó.



Pipe Bueno resaltó que "hoy el género popular colombiano está de luto. Perdimos a alguien que le dio un sentido enorme a esta industria. Todo mi amor y solidaridad para su familia, amigos y seguidores. Paz en tu camino, hermano".

En el video posteado por el cantante de 'Recostada en la cama' es la grabación de un encuentro en tarima que tuvo junto a Yeison Jiménez, quien se tomó un momento para decirle frente a miles de personas lo mucho que lo quería y admiraba no por su carrera artística, sino por su calidad como persona.

"Me llevas muchos años como persona Pipe. Quiero que sepas algo, nunca en la vida me menospreció ni me trató diferente a como me ha tratado desde el día cero hasta el día de hoy. Pipe Bueno es un señor, lo he dicho unas mil veces a todo el que me pregunta. Pipe es un cabrón", expresó Jiménez sobre su colega.

¿Qué se sabe sobre el accidente de Yeison Jiménez?

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", señaló la entidad en un comunicado.

Ese organismo confirmó en un comunicado que el artista era una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el siniestro perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.

"El Gobierno de Boyacá (...) lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos", señaló el comunicado, que agregó que fue decretado un duelo departamental.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó el accidente, del que aseguró que no hubo sobrevivientes: "Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa", expresó el mandatario en X.

Jiménez se había presentado el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.

*Con información de EFE

