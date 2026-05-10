Fusagasugá tendrá jornada especial para sacar el pasaporte: fechas y proceso de inscripción

Los habitantes de Fusagasugá podrán adelantar trámites de expedición y renovación de pasaporte durante una jornada especial organizada por la Cancillería y la Alcaldía municipal.



La actividad se realizará los próximos 13, 14 y 15 de mayo en el Centro de Innovación e Integración Social, antiguo ancianato.

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La administración municipal informó que esta será la primera jornada de expedición de pasaportes realizada en el municipio y que busca facilitar el acceso de los ciudadanos a este trámite sin necesidad de desplazarse hasta otras ciudades.

De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Fusagasugá a través de sus redes sociales, la atención se prestará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Además, las autoridades advirtieron que los cupos serán limitados.



“Gracias al trabajo articulado entre la Cancillería y la Alcaldía de Fusagasugá, los ciudadanos podrán realizar este trámite de manera más fácil y cerca de casa”, señaló la administración municipal en la publicación oficial.



¿Cómo inscribirse para la jornada de pasaportes en Fusagasugá?

La Alcaldía indicó que las personas interesadas deberán estar pendientes de las redes sociales oficiales del municipio, ya que el enlace de inscripción será publicado este lunes 11 de mayo.



Según la información entregada por las autoridades locales, el proceso de inscripción será obligatorio debido a la cantidad limitada de cupos habilitados para la jornada.

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La administración municipal invitó a los ciudadanos interesados a consultar constantemente los canales oficiales para conocer el enlace y completar el registro dentro de los tiempos establecidos.

La jornada se desarrollará en el Centro de Innovación e Integración Social, ubicado en las instalaciones del antiguo ancianato de Fusagasugá. Cl. 4 #7-59, Sabaneta.



Trámites de expedición y renovación de pasaporte

Durante la actividad, los ciudadanos podrán adelantar tanto el trámite de expedición de pasaporte como procesos de renovación del documento.

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La Alcaldía de Fusagasugá recordó que el costo del trámite corresponde a las tarifas establecidas por la Cancillería y aclaró que los pagos únicamente podrán realizarse mediante tarjeta débito, tarjeta de crédito o a través de la plataforma PSE.

Las autoridades también precisaron que no se recibirá dinero en efectivo durante la jornada.



Costos del pasaporte, según la Cancillería

Bogotá



Pasaporte Ordinario: $190.000 ($111.000 de costo base + $79.000 de impuesto de timbre)

$190.000 ($111.000 de costo base + $79.000 de impuesto de timbre) Pasaporte Ejecutivo: $323.000 ($244.000 de costo base + $79.000 de impuesto de timbre)

$323.000 ($244.000 de costo base + $79.000 de impuesto de timbre) Pasaporte de Emergencia: $192.000 (No aplica el impuesto de timbre).

Costos en el resto del país

Valor base: se mantiene el valor de la Cancillería ($190.000 para el ordinario)

se mantiene el valor de la Cancillería ($190.000 para el ordinario) Impuestos departamentales: a este valor se le deben sumar las estampillas regionales, lo que eleva el costo total. Dependiendo del departamento, el precio final puede superar los $300.000.

Beneficios y trámites

Descuento electoral: quienes presenten su último certificado de votación reciben un 10% de descuento sobre el valor del pasaporte (el descuento no aplica sobre el impuesto de timbre).

quienes presenten su último certificado de votación reciben un sobre el valor del pasaporte (el descuento no aplica sobre el impuesto de timbre). Agendamiento: las citas siguen siendo gratuitas y se habilitan de lunes a viernes a partir de las 5:00 p. m. en el portal oficial de la Cancillería.

las citas siguen siendo gratuitas y se habilitan de lunes a viernes a partir de las en el portal oficial de la Cancillería. Vigencia: el pasaporte ordinario cuenta con 32 páginas y el ejecutivo con 48; ambos tienen una validez de 10 años .

el pasaporte ordinario cuenta con 32 páginas y el ejecutivo con 48; ambos tienen una validez de . Entrega: una vez realizado el pago, el documento suele entregarse en 24 horas en Bogotá y en 48 horas en las gobernaciones.

¿Quiénes podrán acceder gratis al trámite?

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, algunos ciudadanos podrán acceder gratuitamente al trámite de pasaporte durante la jornada programada en Fusagasugá.

Entre las personas beneficiadas se encuentran:



Adultos mayores de 60 años que pertenezcan a categorías A, B o C del Sisbén.

Personas con discapacidad.

Cuidadores.

Las autoridades no entregaron más detalles sobre el procedimiento para acceder a este beneficio, por lo que se recomienda consultar las publicaciones oficiales de la Alcaldía de Fusagasugá.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co