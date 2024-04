General (r) del Ejército Mario González Lamprea, imputado por acto sexual violento

Este viernes, 12 de abril de 2024, una fiscal delegada por la Corte Suprema de Justicia le imputó al general en retiro del Ejército Mario González Lamprea, el delito de acto sexual violento.

De acuerdo a lo expresado por la jurista, los hechos se presentaron el 2 de noviembre de 2017, cuando el entonces coronel se reunió con una subintendente en su oficina para dialogar sobre varias inconformidades que esta tenía sobre su carga laboral.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La fiscal del caso narró que Mario González Lamprea exhortó a la uniformada para que le mostrara un tatuaje ubicado en una de sus costillas.

“Ella se negó. No quiso hacerlo, y de manera expresa le dijo que no se lo mostraría, que este no estaba en un lugar visible”, indicó la fiscal.

Fue entonces que el alto oficial, al parecer, se levantó de su silla, puso seguro a la puerta y regresó a la silla interlocutoria, sujetando fuertemente a la subteniente con una mano y con la otra intentando ver a través de su vestido.

“Ella se levantó con la intención de salir de la oficina, y es en ese momento que el coronel Lamprea haló su vestido e intentó nuevamente ver a través de él. Le dijo que estuviera tranquila, que lo tenía que dejar ver”, agregó la fiscal.

De acuerdo al relato, ante la negativa del subteniente, Mario González “trató de halar la cremallera del vestido de la víctima, la empujó bruscamente contra las paredes de la oficina y la besó de manera violenta e hizo tocamientos íntimos”.

La mujer logró empujarlo y finalmente salir del lugar.

La Fiscalía expresó que el curso de la investigación arrojó que el general en retiro Mario González Lamprea “se valió de su posición superior y poder en la institución para someter a la subalterna a sus propósitos sexuales en contra de su voluntad”.

Los elementos de prueba indican que el entonces coronel, al parecer, le puso seguro a la puerta, hizo manifestaciones de tipo erótico y sexual a la uniformada por unos tatuajes que tenía en diferentes partes del cuerpo; y, ante la negativa de la víctima de acceder a su pretensión… pic.twitter.com/YzDuLfCbck — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 12, 2024