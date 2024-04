Iván Name dijo que denunciará a Gustavo Bolívar por participación en política: "Voz de los cínicos"

Durante el foro Regiones Autonómicas, realizado en la Universidad de San Buenaventura en Cali y liderado por el Congreso de la República, el presidente del Senado, Iván Name, lanzó dardos en contra del mandatario Gustavo Petro y del director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar.



Iván Name expresó que los congresistas no son esclavos de la voluntad presidencial y que el Congreso no tiene colgado al cuello la soga del presidencialismo.

“Es un gesto de protesta contra la permanente acusación en contra del Parlamento por parte del presidente Petro, porque no estoy dispuesto a aceptar que siga haciendo su método de estar de acuerdo y ser coincidente cuando votamos lo que él quiere y salir a despreciar institucionalmente al Parlamento cuando nos pronunciamos de manera diferente. Es una señal de protesta y de advertencia que el Congreso no se debe irrespetar y que la institucionalidad es la que tiene que pronunciarse, más que la pasión y más que la circunstancia”, afirmó Name.

El presidente del Senado anticipó también que denunciará al senador Gustavo Bolívar por participación en política, luego de que este escribiera en la red social X que Name estaba saboteando las reformas y que los congresistas ya no están representando al pueblo, sino a las élites y a sus intereses.

“La voz de los cínicos, como el señor Gustavo Bolívar, a quien voy a denunciar por participación en política y que quieren incendiar el país. Esos son los incendiarios y los funcionarios que hoy depredan el Gobierno y también los voy a enfrentar porque no voy aceptar que la voz del cínico sea el que esté categorizando nuestra actividad, señalándola cuando en realidad hemos tenido toda la buena voluntad y disposición. La intención y los hechos son los que demuestran que el Congreso ha estado sesionando”, sentenció Name.