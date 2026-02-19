Gobernadora del Meta es elegida como presidenta de la Federación Nacional de Departamentos

Este jueves la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, fue elegida como nueva presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND) durante la Cumbre de Gobernadores realizada en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, territorio que se convirtió en un símbolo de unidad nacional por las difíciles situaciones que ha atravesado debido a las inundaciones de las últimas semanas.

“Nos enfrentamos a retos inmensos que ponen a prueba nuestra democracia. La verdadera estabilidad de nuestra Nación depende de una seguridad que se sienta en el territorio y de una paz electoral que garantice que el ciudadano pueda elegir sin miedo”, sostuvo Cortés tras su elección desde la ribera del río Sinú. La gobernadora hizo un llamado a fortalecer la voz de los territorios y a recuperar la relación entre los departamentos y el Gobierno nacional, especialmente de cara al próximo presidente de la República.

La elección, según la FND, se dio en el marco de una cumbre marcada por la solidaridad con el pueblo cordobés, afectado actualmente por la temporada de lluvias. "La presencia de la gobernadora Rafaela Cortés y los demás gobernadores, en Montería da muestra clara de unidad y respaldo institucional frente a las pérdidas sufridas por productores, familias y comunidades, una realidad que también golpea a otros departamentos como Nariño, Sucre y Chocó", destacó la Federación.



Durante su discurso de posesión, la nueva presidenta de la FND subrayó la necesidad de avanzar hacia un Nuevo Modelo de Recuperación y Adaptación, que permita pasar de la atención reactiva de las emergencias a una gestión preventiva y estructural del riesgo: “Proponemos un modelo de gobernanza regional que gestione recursos directos mediante el desahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización, la flexibilización de regalías y el apoyo del sector privado a través de Obras por Impuestos”, dijo Cortés, al tiempo que aseguró que los recursos deben llegar directamente a los territorios para estabilizar las economías y blindar las regiones.



De igual forma, hizo énfasis en la importancia de restablecer la confianza entre el Gobierno Nacional y los departamentos, tras un "periodo de distanciamiento institucional", y anunció que la Federación presentará en las próximas semanas un paquete de necesidades, iniciativas y proyectos para que sean incorporados en la agenda del próximo presidente, inicialmente en los planes de gobierno de los candidatos y posteriormente en el plan de desarrollo del primer mandatario de los colombianos.

Finalmente, Cortés propuso que la Federación Nacional de Departamentos lidere las mesas de concertación del próximo Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo de garantizar que este sea construido desde y con las regiones, fortaleciendo así la autonomía territorial y el papel de los gobernadores en la construcción del futuro del país.

