Cinco menores fueron hospitalizadas por intoxicación con clonazepam en Santander

Las alarmas de las autoridades sanitarias en San Gil, municipio de Santander, se encendieron con el caso de cinco niñas que ingirieron clonazepam dentro de un colegio y fueron ingresadas en un centro hospitalario por intoxicación en la tarde del miércoles 18 de febrero. Algunas de las menores, que tienen entre 14 y 16 años de edad, se encuentran bajo observación médica.

Al parecer, las menores ingirieron el medicamento en el Colegio San José de Guanentá. Como consecuencia, las estudiantes empezaron a presentar síntomas como mareo y náuseas. De acuerdo con las declaraciones del subsecretario de Salud del municipio, Víctor Chaparro, coincidió que en ese mismo instante había miembros de la Policía en la institución dictando una charla en las aulas de clase. Por lo que los uniformados llevaron al Hospital Regional de San Gil a tres de las menores. Solo horas más tarde, los padres de las otras dos adolescentes las trasladaron al observar que presentaban malestar.



Autoridades evalúan posible negligencia en el caso de las cinco menores

Los profesionales del centro asistencial practicaron los exámenes de laboratorio y entrevistas necesarias a las cinco estudiantes para determinar cuál era la causa de la sintomatología que presentaban. Con todas las pruebas, el personal pudo concluir que “presentaban un cuadro por intoxicación por medicamentos”, explicó Chaparro.

El Hospital Regional dio alerta a autoridades como la Subsecretaría de Salud, Bienestar Familiar y Policía para activar la hoja de ruta respectiva para restablecer los derechos de las cinco menores por presunta negligencia. Con el protocolo activado se valorarán las circunstancias para determinar los pasos a seguir en este caso.

Una de las adolescentes ya fue dada de alta y tres continúan bajo observación médica. La quinta afectada fue trasladada a un centro de mayor complejidad ubicado en Bucaramanga, ya que se identificó que la menor presenta antecedentes por consumo reiterado de sustancias.

Chaparro explicó a Noticias Caracol que esta es la primera vez que San Gil evidencia un caso de esta índole, pero reiteró el compromiso de la entidad y otras instituciones para prevenir el consumo de sustancias que resultan nocivas para la juventud santandereana.

