Luto en música urbana tras crimen de Felo Millones a la salida de un centro comercial en Cartagena

La ciudad de Cartagena se encuentra sumida en el dolor y la consternación tras confirmarse el asesinato de una de sus promesas en el género artístico. El joven intérprete de música urbana, identificado como Andrés Felipe Manjarrés Álvarez y que era conocido en el mundo del espectáculo como Felo Millones.

El joven fue víctima de un ataque sicarial en la zona sur de la capital de Bolívar, en un hecho que no solo acaba con la vida de un artista en ascenso de apenas 22 años, sino que también pone fin a una breve tregua de seis días sin muertes violentas bajo la modalidad de sicariato en la ciudad.



Emboscado en la oscuridad

Los hechos ocurrieron en inmediaciones del barrio Olaya Herrera, en el sur de la ciudad, tras salir de un centro comercial en la noche del martes 17 de febrero. (Lea también: Hombre fue capturado por el asesinato de su hijo bebé mientras visitaba la tumba del menor)

Felo Millones “se desplazaba en una motocicleta junto con otros acompañantes y son abordados por otros individuos que también se transportaban en motocicleta”, informó el general Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.



“Aprovechan la oscuridad y allí lo ultiman utilizando un arma de fuego”, agregó el oficial.



La rapidez del ataque y la posterior huida de los sicarios han dificultado las labores iniciales de captura, por lo que las autoridades de Cartagena están “haciendo la revisión en actos urgentes de las cámaras, se está procurando ubicar a personas que hayan presenciado el hecho para que nos puedan dar un impulso al trabajo investigativo”, explicó el general Peña, quien recalcó que se adelantan investigaciones para determinar por qué fue asesinado el cantante Felo Millones.



Un camino de transformación truncado

Andrés Felipe Manjarrés Álvarez no era solo una cifra más en las estadísticas de violencia; era un joven que buscaba en el arte una salida a las difíciles realidades sociales.

La organización musical Alta Vida, a la cual pertenecía el artista, emitió un emotivo mensaje lamentando lo sucedido y resaltando la calidad humana de Felo Millones. Según este colectivo, el joven veía en la música urbana una verdadera oportunidad y un camino de transformación y superación personal.

“Alta Vida lamenta profundamente el fallecimiento de ‘Felo Millones’, joven artista del género trap en la ciudad de Cartagena, cuya voz, energía y autenticidad representaban el sueño de muchos que ven en la música una salida, una esperanza y una forma de transformar su realidad. Hoy nos unimos al dolor de su familia, amigos y de toda la escena que lo vio crecer como talento y como ser humano”, señaló la casa disquera.

“Su partida nos golpea, pero también nos compromete aún más a seguir trabajando por los jóvenes talentos, para que encuentren en la cultura y en la música un camino de vida, lejos de la oscuridad y lleno de propósito. Honraremos su memoria manteniendo viva esa misión y creyendo firmemente en el poder transformador del arte. Descansa en paz, Felo Millones. Tu voz queda en la memoria de tu gente y tu historia será un motivo más para seguir luchando por los sueños de quienes vienen detrás”, se lee en otro aparte de su comunicado.

Esta visión de vida era compartida por sus seguidores y diversos colectivos musicales, quienes a través de las redes sociales han inundado las plataformas con mensajes de condolencia y rechazo a la violencia que impera en los barrios populares de La Heroica.

Para muchos, Felo Millones representaba la esperanza de que el talento puede ser más fuerte que las balas en los sectores más vulnerables de Cartagena.

El asesinato del artista urbano ocurre en un contexto de seguridad sumamente complejo para la administración local. De acuerdo con las cifras reportadas por las autoridades, tan solo en el mes de enero en Cartagena se registraron por lo menos 26 homicidios. Estas muertes están vinculadas a diversas problemáticas que aquejan a la ciudad, tales como sicariatos, riñas y atracos a mano armada.

Lo más preocupante para la ciudadanía y la fuerza pública es que este hecho de sangre interrumpe una tendencia positiva que se venía registrando en la ciudad. Según la Policía, el asesinato de Manjarrés Álvarez ocurrió justo cuando el área metropolitana completaba seis días sin reportar hechos de sicariato, una cifra que generaba un respiro temporal en medio de la ola de violencia.

Los investigadores buscan determinar si existían amenazas previas contra el artista o si el ataque responde a dinámicas de control territorial por parte de grupos delincuenciales en el sur de Cartagena. (Lea también: Las extrañas circunstancias en las que fue encontrado el joven universitario en Gachancipá)

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.