Asesinan a conductor de aplicación en Bogotá en misteriosas circunstancias: esto se sabe

Asesinan a conductor de aplicación en Bogotá en misteriosas circunstancias: esto se sabe

La víctima estaba dejando a una pasajera en el sur de la ciudad cuando ocurrió el ataque. Fue remitido a centro hospitalario, pero falleció en el lugar.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de feb, 2026
Thumbnail

Miembros de la comunidad del barrio San Francisco, en el sur de Bogotá, se encuentran conmocionados por un crimen que le arrebató la vida a un conductor de aplicación en la noche del 18 de febrero. Las circunstancias en las que se dio este hecho genera varios interrogantes.

El caso ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar cuando la víctima mortal estaba dejando a una pasajera en su lugar de residencia, sobre la carrera 22B. La arrendataria del servicio descendió del vehículo e ingresó a la vivienda. Minutos después, la mujer, que se desempeña como enfermera, fue sorprendida por el estruendo de unos disparos que escuchó desde el segundo piso de la casa. Su reacción inmediata fue bajar para averiguar qué había ocurrido, cuando se encontró con que el conductor había sido herido con un arma de fuego.

Las razones detrás de la orden de desalojo a granja en barrio de Bogotá

Miembros de la Policía Metropolitana que se encontraban cerca del lugar de los hechos llegaron hasta el punto para auxiliar al hombre, que todavía presentaba signos vitales. Los uniformados acordonaron la zona para asegurar la escena, mientras que varios vecinos salieron en la calle en medio del impacto por lo ocurrido.

El coronel Óscar Javier Forero, oficial de inspección de la Policía, relató que la víctima fue trasladada hasta el Hospital de Meissen para recibir asistencia médica. A pesar de que los galenos intentaron salvarle la vida, el conductor perdió la vida en el sitio.

Estos son los puntos de Bogotá donde hay cámaras de fotodetección: instalarán más en 2026

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso para investigar los motivos detrás de este crimen. Además, busca establecer la identidad de los criminales que habrían huido de la escena en una motocicleta. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima o si tenía antecedentes judiciales que puedan arrojar pistas sobre este misterioso asesinato. Las primeras hipótesis ofiiales apuntan que este crimen se trató de un ajuste de cuentas.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL

