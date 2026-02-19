Procurador y contralor criticaron el manejo que el Gobierno nacional ha dado al caso de Kevin Acosta

Duros cuestionamientos y llamados al Gobierno por el manejo del caso del niño Kevin Acosta hicieron el procurador general, Gregorio Eljach, y el contralor de la República, Carlos Hernán Rodríguez.

En días pasados, durante un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, hablaron sobre lo que le pasó al niño de 7 años, quien padecía hemofilia y murió tras no recibir el medicamento que requería para tratar su enfermedad y caer de una bicicleta.

El mandatario habló de "prevención" y dijo que quienes deben hacerlo son, “en primer lugar, la familia; si se educa más está en mejores condiciones de prevenir...si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia".



Por su parte, el ministro de Salud recordó que Kevin Acosta sufrió una caída y expresó que “los niños que sufren hemofilia, pues, tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarles un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave”.



Días después, el presidente volvió a mencionar el caso y leyó un informe sobre la atención que recibió el menor de edad por parte de la Nueva EPS.

La mañana del niño, Yudy Pico, negó lo revelado por el mandatario y aseguró que recibió una llamada en la que “me dijeron que Medicarte, a partir del primero de enero, quedaba sin contrato, que la Nueva EPS había terminado el contrato. O sea, que para enero no tenía medicamento, no tenía citas, no tenía nada. A partir del primero de enero el niño quedaba sin medicamento, quedaba sin IPS, quedaba sin nada”. (Lea también: Madre de Kevin Acosta explica por qué no aceptó intervención quirúrgica: "No tenía el medicamento")

Familiares de Kevin Acosta, que también tienen hemofilia, aseguran que como el menor de edad, no han recibido medicamentos por parte de la Nueva EPS.



Los cuestionamientos del procurador y el contralor

El primero en hablar sobre el caso del fallecimiento de Kevin Acosta fue el procurador Eljach, quien hizo “un llamado vehemente a todo servidor público, a toda autoridad pública, especialmente a quienes ocupan los cargos de dirección en el Estado, y para no dar nombres propios, ministro de la Salud y presidente de la República, a que actúen con un sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno, que es el mismo dolor de los colombianos”.

“Me refiero al triste y lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta, que mereció unas expresiones que han ofendido y han indignado a los colombianos por la forma fría y incalculada en sus efectos nocivos que se hicieron en el momento en que se conoció esa noticia fatal”, añadió.

El procurador le hizo una invitación al presidente, “con quien llevo una muy buena relación, a que represente la unidad nacional que es el mandato que la Constitución le asigna, a que mire por todos los colombianos y a que considere que Colombia no atraviesa el mejor momento de su historia y eso exige ponderación y consideración con los demás connacionales en las actuaciones y expresiones de los altos mandos del Estado, especialmente de la rama Ejecutiva”.

A este llamado también se unió el contralor general, quien fue enfático en decir que “ese tema de salud lo advertimos a tiempo. Expresamos nuestra preocupación frente a las dificultades que han existido frente a las intervenciones y que radican fundamentalmente en que la cura puede terminar siendo peor que la enfermedad”.

Carlos Hernán Rodríguez, además, le hizo “un llamado al Gobierno nacional para que reflexione en que esto no se trata de justificar lo injustificable. En reflexionar y revisar la muerte que acaba de acontecer y que acaba de pasar de este niño tiene que ser algo que nos lleve a reflexionar, a no tratar de justificar errores que se han venido cometiendo y más bien que sea una oportunidad para que se revise y se replantee si efectivamente se ha venido prestando el servicio como debe ser, si se ha estado auxiliando o si hay algunas fallas, que desapasionadamente tienen que revisarse”.

