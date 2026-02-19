En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Movilidad en Bogotá hoy, 19 de febrero: conozca las vías afectadas por manifestaciones y siniestros
EN VIVO

Movilidad en Bogotá hoy, 19 de febrero: conozca las vías afectadas por manifestaciones y siniestros

En Soacha persisten los bloqueos en el sector de San Mateo por parte del gremio de conductores. Habrá movilizaciones a lo largo de la jornada en la capital.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de feb, 2026
Movilidad en Bogotá: bloqueos en Soacha
Los loqueos vienen presentándose desde la madrugada. Manifestantes han restringido el paso completo de vehículos de forma intermitente.
Para este jueves 19 de febrero, las autoridades tienen proyectado que habrá varias manifestaciones que podrían afectar la movilidad en distintas partes de Bogotá a lo largo de la jornada, especialmente vías principales.

La Secretaría Distrital de Gobierno divulgó la agenda de movilizaciones programadas oficialmente. Funcionarios de la entidad acompañarán estos eventos ciudadanos para garantizar el derecho de la protesta pacífico. Las autoridades distritales le recomiendan a la ciudadanía estar atentos de canales oficiales para estar al día con las novedades en materia de tránsito y orden público.

Movilizaciones programadas para este jueves

Desde las 11:00 de la mañana inicia un movilización que fue convocada para iniciar en la Universidad Pedagógica Nacional como punto de partida hacia la Plaza de Bolívar. A lo largo de la tarde, desde las 2:00 p. m. habrá un plantón en este mismo espacio. Por otro lado, simultáneo a esta reunión, habrá una movilización en la calle 26 con carrera 68. A las 3:00 p. m. tomará lugar otra concentración ciudadana en la carrera 7 con calle 17, que irá rumbo a la Plaza de Bolívar.

La Secretaría de Movilidad también advierte que a medida que avance el día, podrían registrarse concentraciones en puntos como a Universidad Nacional y el Parque Empresarial Bavaria.

8:40 a. m. Manifestantes reanudan bloqueos en San Mateo, sector de Soacha

El gremio de conductores se encuentra en la zona para expresar su inconformidad a las autoridades municipales.

NOTICIAS CARACOL

