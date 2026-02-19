José Ismael Peña asume como rector de la Universidad Nacional mientras persiste paro estudiantil

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia se reunió en una sesión extraordinaria para acatar el fallo judicial en segunda instancia que ordenaba la entrega de la rectoría de la institución a José Ismael Peña este 19 de febrero.

La aprobación del acto por el cual queda en firme la reincorporación de Peña fue avalada de manera unánime por los consejeros. Así las cosas, el profesor Andrés Felipe Mora, hasta ahora rector encargado, volverá a asumir su puesto como maestro de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Simultáneo a esta transición que experimenta el área directiva de la universidad, los estudiantes de la sede Bogotá continúan en paro definido como protesta a la decisión.



Estudiantes de pregrado y posgrado permanecen en paro

Las manifestaciones del cuerpo estudiantil se prolongarán hasta el martes 24 de febrero; en esa fecha, está previsto que haya una asamblea de sede a las 2:00 p m. Hasta entonces, habrá un cese completo de actividades académicas. Durante la jornada del jueves, los estudiantes detractores de la decisión se han tomado la entrada e instalaciones de varios edificios del campus; entre ellos, la unidad Uriel Gutiérrez, donde se concentran las oficinas administrativas de la institución.



La reunión se produce después de que la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá ordenara la restitución del profesor Peña como rector de la institución en un plazo de 48 horas, que se cumplía este 19 de febrero. Esto, a raíz de una tutela interpuesta por el propio Peña y que fue negada en primera instancia el pasado 21 de diciembre de 2025.

Lo que viene para la Universidad Nacional

Cabe decir que Peña fungirá como cabeza de la institución hasta el 30 de abril del próximo año, según confirmó un representante a Noticias Caracol, ya que el calendario contempla que para el 2027 se llevarán a cabo unas nuevas elecciones del rector que asumirá el cargo en los siguientes tres años.

Tras la ola de renuncias de los altos funcionarios de la rectoría de Múnera, que duró un año y ocho meses, el equipo directivo saliente se refirió a ocho logros que hubo durante la administración. "La universidad no puede volverse en su camino y debe cuidar todas las transformaciones impulsadas, por eso le solicitamos al Consejo Superior, que de orientaciones para el proceso de entrega de nuevos cargos y se realicen de manera pública para asegurar la mayor transparencia”, solicitó el grupo.

