Habla María Paula Pizarro, víctima del cirujano Antonio Figueredo, condenado a 16 años de cárcel

En Santander, la justicia condenó a 16 años y 5 meses de prisión al reconocido cirujano Antonio Figueredo por violentar física y sexualmente a su expareja sentimental María Paula Pizarro. La joven recordó lo que vivió junto al galeno en 2021.



“Me pegó un puño en el ojo, lo primero que yo vi fue el baño, entonces quería salir corriendo al baño a esconderme. Me cogió del pelo y me botó de la cama al piso. Me empezó a pegar patadas y puños en el costado izquierdo, y ahí fue cuando Antonio me empujó y me accedió carnalmente. Es un momento en el que uno no puede defenderse, es como si le quitaran las fuerzas”, relató.

Tras más de dos años, la Fiscalía logró demostrar que Antonio Figueredo la golpeó en varias oportunidades desde agosto hasta noviembre de 2021, y la llamó múltiples veces para manipular la denuncia.

El juez 11 penal del circuito de Bucaramanga decidió condenarlo a 16 años y 5 meses de cárcel, y lo inhabilitó para prestar cualquier servicio médico.

El togado aclaró que Antonio Figueredo “no tiene derecho a ningún tipo de mecanismo sustitutivo de la pena, bien sea la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria”.

Con la sentencia, Jaime Lombana, abogado de la víctima, espera “que se entienda de una vez por todas lo trascendente del bien jurídico, tanto de la libertad sexual como del seno familiar, de la vida familiar, de la paz y el sosiego doméstico y el respeto”

María Paula considera que “a pesar de la exposición pública y de la revictimización durante dos años, mi historia ha sido fundamental para que todas esas mujeres sepan que tienen el derecho a ser escuchadas, para que no nos quedemos calladas, para que no seamos silenciadas hasta terminar en víctimas mortales”.

Organizaciones defensoras de derechos humanos de la mujer pidieron a la justicia revisar los otros casos contra Antonio Figueredo que se encuentran archivados.

El cirujano, que está cobijado con detención domiciliaria, apeló el fallo de primera instancia.



