Antonio Figueredo, reconocido cirujano, es condenado por abusar y golpear a su expareja

El juez 11 penal de Bucaramanga condenó a 16 años de prisión al reconocido cirujano santandereano Antonio Figueredo.



El médico es responsable por los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento en contra de su expareja sentimental, la también médica María Paula Pizarro.

En la audiencia condenatoria, la Fiscalía General de la Nación pudo demostrar cómo este hombre golpeó salvajemente a esta mujer entre los meses de agosto y septiembre del año 2021.

Por el momento, Antonio Figueredo se mantendrá en detención domiciliaria, mientras apela la decisión del juez y el Inpec ordena su traslado a un centro de reclusión.

María Paula Pizarro, víctima de Antonio Figueredo había denunciado los maltratos: “Me golpeó entre las 9 p. m. y las 3 a. m., me mantuvo en el piso inmóvil. Cada vez que yo trataba de moverme, me golpeaba, me golpeaba en la cabeza y en la mandíbula”.

Por su parte, el abogado de la mujer dijo en una de las audiencias que “esto es lo que se denomina un depredador violento, una persona sin ningún tipo de arrepentimiento, es un psicópata agresivo que pone en riesgo no solo a María Paula, como víctima, sino a otras víctimas”



