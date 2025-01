Habla mujer con la que sicarios confundieron a hija de pastores en masacre en Aguachica, Cesar

La masacre de la familia de pastores Lora Rincón en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar, enlutó a todo el país, pues entre las hipótesis que han llegado a las autoridades sobre este crimen se ha dado a conocer que, al parecer, los sicarios se confundieron de víctimas, pues en verdad pretendían acabar con la vida de otra joven que se encontraba en el mismo restaurante y que, supuestamente, vestía igual a Ángela Natalia Lora Rincón, quien estaba acompañada de sus papás Marlon Yamith Lora, Yurlay Rincón, y su hermano Santiago Lora Rincón.

El crimen se ejecutó el pasado 29 de diciembre de 2024, luego de que la familia salió de la prédica dominical que solían realizar. Cuando llegaron al restaurante Sorbetes y Jugos, dos sicarios llegaron en motocicletas hasta este punto y balearon a toda la familia.

Se revela identidad de joven confundida con Ángela Lora

El periódico El Tiempo dio a conocer que establecieron que el nombre de la mujer que habría sido confundida con Ángela Natalia Lora Rincón es Zaida Andrea Sánchez Polanco, quien es conocida como prestamista en Aguachica.

Zaida Sanchez Polanco era pareja de Alexander González Pérez, quien fue asesinado dos días antes de la masacre, el 27 de diciembre de 2024, y su cuerpo fue hallado cerca del río Magdalena, en el municipio de El Banco.

La joven, de acuerdo con el diario citado anteriormente, es estudiante de Derecho y cursa el quinto semestre.

Habló sobre teoría que afirma que ella se parece a Ángela Lora

Mencionó que luego de que salió a la luz la hipótesis de que los sicarios de la familia Lora Rincón se confundieron, ella ha sido víctima de desinformación: “Estoy atravesando un momento muy difícil, temo por mi vida y la de mi familia. Me están tratando de involucrar en algo en que no tengo nada que ver”.

Para ella, “me quieren utilizar como cortina de humo y quieren involucrar a inocentes para tapar la verdad. La verdad que todo el mundo quisiera saber. Hago responsable a las autoridades de todo lo que me pueda pasar a mí y a los míos”.

¿Se parece o no a la hija de los pastores Lora Rincón?

Zaida Andrea Sánchez Polanco enfatizó en que “no me parezco a la hija del pastor. Miren fotos, yo soy peli mona y ella no. No puede existir una confusión de cuatro personas. No tengo nada que ver, vengo siendo víctima de desinformación por parte de algunos medios y tomaré con mis abogados las acciones pertinentes”.

Al parecer, según investigadores consultados por El Tiempo, puede que los sicarios hayan confundido a Zaida Polanco con Ángela Lora debido a que en las fotos que tiene la mujer en redes sociales (donde supuestamente está en carros de alta gama), tenía otra apariencia.

