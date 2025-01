Los nuevos cinco detalles sobre masacre de familia en Aguachica, Cesar: retratos, huellas y un narco

La muerte del pastor Marlon Yamith Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos Ángela Natalia Lora Rincón y Santiago Lora Rincón ha sido lamentada por varios habitantes de Aguachica, en el departamento del Cesar. Las autoridades aún investigan quién está detrás de la masacre, pues se han originado diversas hipótesis sobre el porqué fueron atacados.

Le contamos cuáles son losnuevos detalles que se conocen sobre la masacre en Aguachica que enluta a toda Colombia.

1. Policía encontró motos de sicarios

Gracias a que en cámaras de seguridad de la zona del crimen (ocurrido en un restaurante en la calle 5 con carrera 30) registraron tanto la llegada de los sicarios como la ejecución de la masacre y su huida. Con estas imágenes, la Policía logró encontrar las motos de los homicidas.

El brigadier general José Luis Ramírez, jefe nacional del Servicio de Policía, explicó que “a través de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física, de la investigación, hemos ya aportado el retrato hablado y el volante para que las personas nos ayuden a identificar estos dos presuntos sicarios. La motocicleta que se habría utilizado en los hechos ya fue encontrada, junto a otra".

La autoridad recalcó que en los videos que han analizado “observamos que, efectivamente, los sujetos cometen el hecho en una de las motocicletas. Posteriormente, cambian y utilizan otra motocicleta”.

Fotos de las motos de los sicarios de la masacre de Aguachica, Cesar. Cortesía

2. Las pistas que siguen las autoridades de los criminales

Tras el hallazgo de las motocicletas, los investigadores pudieron identificar huellas dactilares y los alias de los delincuentes que asesinaron a los líderes de la iglesia Príncipe de Paz Villaparaguay.

El brigadier Ramírez informó que “tenemos identificados los alias de quienes presuntamente habrían cometido el hecho y estamos trabajando con todos los componentes de investigación para determinar a qué grupo de delincuencia común pertenecen".

Además, las autoridades ya tendrían listos los retratos hablados de los asesinos de la familia Lora Rincón para que así la comunidad que tenga alguna información sobre ellos se comuniquen con los oficiales y brinden datos relevantes. Por estos sujetos se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos.

3. Nueva hipótesis sobre la masacre en Aguachica: ¿qué tiene que ver un narco?

En las últimas horas se han revelado nuevos datos sobre las posibles hipótesis alrededor del crimen de la familia Lora Rincón. De acuerdo con un investigador que habló con Semana, las autoridades siguen una pista que se relaciona con alias ‘El Calvo’, un narcotraficante que fue encontrado muerto el 27 de diciembre de 2024, en El Banco Magdalena. Él era señalado de supuestamente participar en el tráfico de estupefacientes en el departamento del Cesar.

Según el investigador, “lo que sabemos es que (la mujer a la que querían asesinar) estaba contigua a la familia y no hemos descartado esa situación teniendo en cuenta que ‘El Calvo’ tiene anotaciones y, de acuerdo con la información de inteligencia, estaría vinculado a actividades de narcotráfico”.

Entre las otras hipótesis que siguen las autoridades son las llamadas amenazantes que recibió Ángela Natalia Lora para ser extorsionada desde la cárcel de Cómbita, como lo reveló su primo Nelson Hernández, quien también es personero de Aguachica.

Eso sí, la Policía Nacional aún no ha confirmado ni descartado ninguna de estas líneas investigativas, pues no pretenden arruinar los análisis que llevan hasta el momento.

4. Clan del Golfo aseguró que no tuvo relación con masacre en Aguachica

El Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, recalcó a través de la red social X que no tuvo relación con el asesinato de la familia Lora Rincón.

“El Ejército Gaitanista de Colombia condena enérgicamente la muerte violenta del pastor Marlon Yamith Lora, su esposa y sus hijos. Los integrantes de la familia Lora Rincón eran queridos y respetados, gracias a su vida y al servicio de la comunidad, mediante el ejercicio de la acción pastoral cristiana, en la iglesia Príncipe de Paz”, recalcó. Además, aclaró que “el respeto por la vida de los líderes religiosos de los diferentes credos del país es una norma en el ejército Gaitanista, porque es un principio fundamental de la democracia y del pluralismo, ya que son figuras claves para la expresión de la espiritualidad y las creencias religiosas, necesarias en nuestra sociedad”.

Incluso, hicieron un llamado a las autoridades a “investigar y a encontrar a los autores materiales de la masacre”.

Archivo (Montaje Noticias Caracol)

5. Personero de Aguachica ha sido amenazado en cinco oportunidades

En conversación con Noticias Caracol en vivo , el primo de la familia Lora Rincón, quien también es el personero de Aguachica, Nelson Hernández, reveló que tanto él como su prima Ángela Lora recibieron llamadas extorsivas. Eso sí, no afirma que aquellas comunicaciones estén relacionadas con la masacre.

Hernández fue muy enfático al declarar que “hago responsable a la Unidad Nacional de Protección y al Gobierno nacional si algo me sucede a mí o algún integrante de mi familia porque este es un caso que ellos ya conocen. A mí se me realizó un análisis de riesgo desde finales de julio o comienzos de agosto y hasta el momento no he recibido una respuesta positiva por parte de la Unidad Nacional de Protección, cuando lo que yo exijo, en el ejercicio de mis funciones, es por lo menos un esquema completo de seguridad”.

