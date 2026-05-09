Habla papá del periodista Mateo Pérez luego de que se confirmara su asesinato: "No hicieron nada"

Luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo del periodista Mateo Pérez en el departamento de Antioquia, su padre, Carlos Pérez, habló con Noticias Caracol sobre cómo recuerda a su hijo y sobre el crimen del joven de 24 años, al parecer, a manos de las disidencias de alias Calarcá. El familiar de la víctima indicó que, para él, "los responsables son los grupos insurgentes y las autoridades locales que no hicieron nada para para prestarle ayuda a a Mateo cuando fue a pedírselas".

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Mateo Pérez vivía en el municipio de Yarumal (Antioquia), donde tenía un medio local llamado El Confidente de Yarumal. Al parecer, había viajado hasta Briceño para documentar la situación que se vive allí por cuenta de la violencia por parte de los grupos armados ilegales, especialmente, el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc. Se cree que intentaba conseguir una entrevista con un cabecilla de estas organizaciones.

Según Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, Mateo arribó a Briceño hacia las tres de la tarde del 4 de mayo. Tuvo entrevistas con varias autoridades, entre ellas, uniformados el Ejército y personal de la Policía, averiguando sobre una motobomba que se había presentado ese día. Según el funcionario, a Pérez le advirtieron sobre los riesgos de permanecer en la zona y tanto autoridades como residentes le recomendaron regresarse.



Sin embargo, su padre relató que no obtuvo ayuda en ese momento."Nadie lo acompañó al territorio, nadie lo orientó, nadie le dijo nada y él como iba con la ilusión y con la pasión de crear noticias, tomó la decisión de irse solo". Su cuerpo fue hallado en inmediaciones de las veredas El Hoyo y El Palmichal, y ya fue entregado a su familia para poder despedirlo. Según su padre, lo encontraron "un poco descompuesto".



"No le tenía miedo a nada": papá de Mateo Pérez

Carlos Pérez resaltó la valentía de Mateo y su pasión por informar: "No le tenía miedo a nada a Mateo. Él era un hombre arriesgado. Decía que lo único que le daba miedo era que le que le diera miedo. O sea que ni siquiera la pensó tres veces para meterse en Briceño". También, afirmó que ya lograron recuperar su ropa y algunos objetos personales, pero aún falta "la moto, el celular y el computador".



Por otro lado, el padre del joven recordó que Mateo era de pocas palabras, pero que "era muy exacto en lo que decía". "Él era de pocos amigos, de poco diálogo, hablaba muy poco (...) Era muy en sí mismado", dijo. Con respecto al difícil momento que atraviesan, Don Carlos indicó: "Son sentimientos encontrados. Uno no sabe si qué hacer, si llorar, si si renegar contra los grupos, contra el gobierno (...) pero a la vez me siento muy bien porque fue un joven de 'racamandaca', como se dice, que no le daba miedo de nada."

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LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL