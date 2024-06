Habla pasajero bajado de avión de Avianca por vuelo sobrevendido: “No sean irrespetuosos”

Juan Manuel Castellanos es un usuario recurrente de aerolíneas que se hizo viral el fin de semana pasado por un video en el que muestra su inconformismo por ser bajado de un avión de Avianca, que cubría la ruta entre Bogotá y Los Ángeles (Estados Unidos). Al usuario se le manifestó que el vuelo estaba sobrevendido y que su asiento lo tenía también otra persona.

“Yo compré un vuelo para Los Ángeles hace tres meses. Efectivamente, cumplí con los protocolos de la aerolínea y del aeropuerto y, pues, al final del evento, resulta que mi silla fue revendida y de una manera muy jocosa, muy tranquila, al parecer porque la aerolínea ya está acostumbrada a situaciones de estas, me informan que me tengo que bajar del vuelo y al final me dicen: ‘Oiga, bájese rápido’. Digamos que eso, de alguna manera, me colocó en una situación contra las cuerdas que no tenía por qué tolerar y de ahí mi reacción”, empezó explicando Castellanos.

“Yo llego sobre la 1:30 a.m. del día 20 de junio. Resulta que en un primer momento hago la fila, me entregan mi pase de abordar, realizo la fila como cualquier ciudadano, me dan mi silla, me dan mi boleto, y llego a la silla y me dicen que hay tres personas que ya están en las tres sillas y, efectivamente, aparece una persona que ya me había atendido en el counter y me dice: ‘Señor Juan Manuel, lo más probable es que su silla haya sido revendida. Por favor, bájese del avión’”, manifestó el pasajero.

“Inicio yo mi caminata desde la silla 25 a la entrada del avión y en ese momento la señora me dice: ‘bájese rápido’. En ese momento, yo como como ciudadano digo: yo no tengo por qué tolerar esto y de alguna manera le hago un reclamo muy respetuoso. Después, en un segundo momento es más airado, porque lo que buscan es darme o infundir un terror que no existe. Entonces yo le digo no, yo cumplí un tiquete hace tres meses, he cumplido los protocolos, llegué temprano y ellos la único que solución que me dan es que me baje del avión y que después miramos qué hacemos. Lo que hago es decirles no, yo no me voy a bajar hasta que ustedes no me solucionen”, complementó el usuario.

En el video que se hizo viral en redes sociales se puede ver cuando Castellanos se dirige a las ayudantes de vuelo con las siguientes palabras: “Yo pagué este vuelo y lo pagué con mi plata. ¿O es que mi plata no vale? Entonces, dígame en qué silla me voy. Y si quiere llame a la Policía o haga lo que quiera. Esto es una estafa. No sean irrespetuosos”.

¿Qué dice Avianca sobre el vuelo sobrevendido?

Noticias Caracol habló con Avianca, que informó que reubicó al pasajero en el vuelo siguiente, que el vuelo estaba sobrevendido y que esa es una práctica aceptada en la industria aérea en todo el mundo; además, está reglamentada en Colombia por parte del Aero Civil.

Castellanos aseguró que lo dicho por Avianca “no es una situación real. No me reubicaron en el vuelo siguiente. Se pensaría que yo tenía que viajar desde Bogotá hacia Los Ángeles y lo que hicieron fue enviarme en una ruta Bogotá - Miami, Miami - Chicago, y Chicago - Los Ángeles. Un vuelo que en principio tarda 8 horas, resultó una odisea más o menos de 23 horas, porque terminé llegando el 21 de junio sobre la 1:00 a.m., hora colombiana, a Los Ángeles”, relató Castellanos.

“Ahora, es cierto que existe esa posible reventa. Sin embargo, no existe ninguna lógica y ninguna coherencia. Y el ejemplo básico para que la ciudadanía lo pueda entender es que, si un avión tiene 100 sillas, pues no se pueden vender 110, porque, entonces, de alguna manera, 10 personas van a quedar sin silla. Nadie va a comprar un tiquete aéreo para no viajar, eso carece de cualquier lógica y de cualquier responsabilidad con el ciudadano”.

“Que lo haya regulado la Aeronáutica, pues eso es peor, porque el artículo 2 de la Constitución nos indica que las autoridades están para garantizar y dar efectividad a los derechos de los ciudadanos. De manera, entonces, que tendríamos que soportar que en cada vuelo 10 o 15 personas terminen sin volar, sencillamente por una norma que realmente no se ajusta al ordenamiento jurídico y no se ajusta ni siquiera a la lógica procesada o real de cualquier ciudadano”, adujo Castellanos.

La Superintendencia de Transporte dio a conocer que durante el año 2023 se produjeron 24.993 quejas por la prestación del servicio de transporte en Colombia, de las cuales 21.929 son contra aerolíneas.

En lo que va del 2024, se han registrado 1.606 reclamos por el mal servicio que están prestando algunas aerolíneas y la cancelación de los vuelos es el más recurrente.

Preguntado sobre qué le decían los demás pasajeros sobre la difícil situación por la que estaba pasando en ese momento, Castellanos contó que “existían posturas encontradas. Algunas personas apoyaban mi actitud, en el sentido de que algunos habían sufrido lo mismo que yo había estado sufriendo en ese momento, y muy pocas personas me solicitaban que, por favor, me retirara del avión. Sin embargo, digamos, Avianca nunca tomó contacto conmigo, tampoco ninguno de sus funcionarios. Sencillamente, lo que hicieron fue entregarme tres boletos y me enviaron por Miami”.

