Habla soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Arauca: "Se escuchaban tiros y gritos”

Uno de los soldados que sobrevivió al ataque del ELN al Batallón de Artillería 18 General José María Mantilla, ubicado en Puerto Jordán, Arauca, relató lo que vivieron él y sus compañeros durante las explosiones de los cilindros bomba.

En entrevista con Noticias Caracol en vivo , el soldado pidió la total reserva de su identidad porque no están autorizados para dar declaraciones en este momento. Sin embargo, narró cómo, a las 10:45 a.m. del 17 de septiembre, escuchó un fuerte estallido que retumbó en los alojamientos de oficiales y suboficiales, el comando y la batería de instrucción donde están los soldados regulares.

¿Qué dijo el soldado que sobrevivió al ataque del ELN?

“Yo sentí el estruendo cuando cayó el techo, me tocó salir porque todo quedó lleno de polvo y sangre, mucha sangre por todo lado que uno no sabe de dónde salió. Me tocó salir, pero no se sabía qué era peor, porque seguían cayendo las otras bombas afuera. Aparte de que nos estaban lanzando las bombas, también estaban hostigando desde afuera porque se escuchaban muchos tiros, tiros y gritos”, comentó el militar.

Se le preguntó sobre la reacción en la base militar, cómo actuaron y qué hicieron en ese momento, y contestó: “Nosotros hacemos planes de reacción, yo no sabía que estaba tan herido. Yo corrí por mi armamento, cogí mi fusil porque me sentía desarmado y salí a reaccionar de una vez contra esos bandidos. Ya estando afuera, disparando, fue que me di cuenta que estaba sangrando mucho. Tengo quemaduras, esquirlas en la cabeza, los brazos y cortadas por la caída del techo, por lo que la granada me cayó, derrumbó el techo, y me cayó encima. En ese momento uno no siente nada, ver a todos así, heridos de gravedad, jodidos en las piernas y el abdomen, gritando, son muchas cosas”.

Este militar le aseguró a Noticias Caracol en vivo que hace muchos años no se veía un atentado de esta magnitud contra ellos. El soldado está estable y se recupera en un centro médico.

