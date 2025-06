¿Habrá más lluvias esta semana en Bogotá y el resto de Colombia? Esto dice el Ideam

Esta semana, del 24 al 27 de junio, el clima en el territorio nacional presentará una variación significativa en la intensidad de lluvias y la distribución de las mismas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La entidad explicó en su más reciente boletín que puede que hayan unos días calmados y otros en los que aumenten las precipitaciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Así será el clima cada día de la semana



Martes 24 de junio: este día finalizará con un cielo mayormente nublado en gran parte del territorio nacional. Se anticipan lluvias de moderadas a fuertes en sectores de la Orinoquía, especialmente en su zona occidental, así como en el norte y occidente de la región Andina, el sur del Caribe y el occidente de la Amazonia. Además, departamentos como Arauca, Casanare, Boyacá, Norte de Santander y Cundinamarca (incluida Bogotá) podrían registrar las lluvias más intensas.

Miércoles 25 de junio: es posible que este día se registran menos diluvios en el territorio nacional. No obstante, en zonas como la región Pacífica, el norte de la Andina, el occidente de la Amazonia, el norte de la Orinoquía y el sur del Caribe continuarán con lluvias dispersas, pero no tan intensas. Los departamentos donde puede que llueva más son San Andrés, Providencia, Antioquia, Caquetá y Chocó.

Publicidad

Jueves 26 de junio: se mantendrán las lluvias en regiones como el suroriente de la Orinoquía, el sur de la Amazonia, el centro y norte de la Pacífica, el norte y occidente de la Andina y el sur del Caribe. Las zonas con mayor intensidad de lluvias serán Putumayo, el occidente del Amazonas, Chocó, Antioquia y Vichada.

Viernes 27 de junio: este día habrá un incremento significativo en la extensión de las precipitaciones y en la intensidad. Es probable que hayan lluvias intensas en el occidente de la Orinoquía y la Amazonia, el centro y norte de la Pacífica, el sur del Caribe y el noroccidente andino. Entre los departamentos más afectados estarían Córdoba, Sucre, Bolívar, Santander, Arauca, Meta, Caquetá y Putumayo, además del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Publicidad

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

En el caso concreto de la capital, las condiciones climáticas también registrarán variaciones. El Ideam señala que el martes y el viernes serán los días más nublados, mientras que el miércoles no habrá tanta nubosidad y se registrarán menos lluvias . En horas de la tarde es cuando puede que se presenten lluvias dispersas en la semana. De igual forma, indica que la temperatura en la ciudad oscilará entre los 10Cº en horas de la madrugada y los 20Cº a eso del medio día, se prevé que esa sea la máxima temperatura alcanzada.

¿En que localidades lloverá este martes 24 de junio?

Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) expresa que en la tarde de este martes existe la probabilidad de que se registren lloviznas y lluvias ligeras en las localidades de Kennedy, Fontibón, Engativá, Bosa, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. Es de resaltar que no se descarta la posibilidad de que se registren lluvias en otras zonas de Bogotá, no obstante estas no se prologarían por mucho tiempo.

Más tarde, en horas de la noche, se espera que el cielo esté entre parcial y mayormente nublado. Se podrían registrar precipitaciones en Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Puente Aranda, mientras que en el resto de localidades las condiciones de clima serán secas.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL.