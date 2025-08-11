Mensaje del doctor Fernando Hakim tras muerte de Miguel Uribe Turbay: "Un luchador único"

Miguel Uribe Turbay, quien era senador y precandidato presidencial, murió este lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, en Bogotá. El político permanecía en la clínica en estado grave desde el pasado 7 de junio luego de ser víctima de un atentado cuando daba un discurso en un acto de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de la ciudad. Un adolescente que estaba entre la multitud desenfundó un arma y le disparó en repetidas ocasiones.

"A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace", señaló el último parte médico sobre el senador Uribe Turbay, cuyo grave estado de salud mantuvo en vilo a Colombia durante 64 días. En una breve declaración a medios, el director médico de la Fundación Santa Fe, Adolfo Llinás Volpe, leyó un comunicado oficial en el que lamentó el fallecimiento y expresó la solidaridad de la institución con la familia Uribe Turbay "en estos momentos de profundo dolor".

Por su parte, María Claudia Tarazona, esposa del político del partido Centro Democrático, publicó un mensaje minutos después de la noticia de su muerte en la que confirmó el hecho y habló de Uribe Turbay, donde lo describió como "el amor de mi vida". El pasado sábado 9 de agosto el aspirante presidencial sufrió una hemorragia en el sistema nervioso y su condición de salud paso a "crítica". "En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central", compartió la Fundación en el parte médico.



¿Qué dijo el doctor Fernando Hakim sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay?

El jefe del Departamento de Neurocirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Fernando Hakim, fue el encargado de liderar el proceso para buscar la mejora de la condición de salud del senador Miguel Uribe Turbay. "Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré", escribió Hakim tras la muerte del político.

