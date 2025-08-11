Publicidad

Noticias Caracol En Vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Iglesia católica lamenta muerte de Miguel Uribe: "Es un momento de unidad para los colombianos"

Iglesia católica lamenta muerte de Miguel Uribe: "Es un momento de unidad para los colombianos"

El cardenal Luis José Rueda hizo un llamado a rodear la institucionalidad y pidió abrirle el corazón a Dios.

Cardenal Luis José Rueda.
Cardenal Luis José Rueda.
Colprensa
Por: Cristian Ávila Jiménez
|
Actualizado: agosto 11, 2025 08:02 a. m.

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó este lunes la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida a la 01:56 de la madrugada, tras más de dos meses hospitalizado por las graves heridas sufridas en un atentado el pasado 7 de junio en la capital. "A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace", señaló el último parte médico sobre el senador Uribe Turbay, cuyo grave estado de salud mantuvo en vilo a Colombia durante 64 días.

El cardenal Luis José Rueda, en diálogo con Noticias Caracol, le envió un mensaje de solidaridad a la familia Uribe Turbay. “Es un momento de inmenso dolor y ponemos en manos de Dios Padre misericordioso la vida de este joven líder político colombiano. Ponemos en manos de Cristo Jesús, nuestro Señor, que es esperanza de vida y de resurrección, a este hermano nuestro colombiano que ha terminado su peregrinar en esta madrugada lamentablemente”, dijo.

En su reflexión, lamentó y rechazó toda forma de violencia, el irrespeto a la vida y llamó a la unión del país: “Este es un momento de unidad para todos los colombianos”.

En uno de sus mensajes, el cardenal Rueda dijo que “este es un momento para reflexionar profundamente y vernos como una generación que no ha logrado dejarles a los jóvenes una Colombia distinta. Somos una generación marcada por el narcotráfico, por la guerrilla, por el paramilitarismo, por toda la forma de violencia y es un momento para que nosotros pensemos que como colombianos debemos unirnos”.

Fue insistente en su mensaje de “unidad total de los colombianos” en torno a que el país debe ser una historia de vida, de respeto, de encuentro, de unidad y de paz.

Rechazo a la violencia

“Abrirle el corazón a Dios, abrirle el corazón a al que puede transformarnos desde dentro, porque realmente nos hemos enfrentado con muchos momentos donde la familia toda resulta herida. Hay una esposa que ahora es viuda, como hay muchas viudas en el país, a que hay un papá que lamenta la muerte de su hijo, como hay muchas mamás y muchos papás que lamentan la muerte de sus hijos jóvenes”, reflexionó.

En otro de los puntos, Rueda añadió que es clave rodear la institucionalidad: “Nosotros tenemos una democracia y debemos construirla, fortalecerla, unirnos. Tenemos una constitución, la constitución del 91, que nos da un estado de derecho, un estado social de derecho y debemos cuidar la constitución, cuidar las instituciones para que podamos cuidarnos como colombianos, para cuidar la vida de todos los seres humanos de este país”.

Desde su perspectiva, tras el deceso de Miguel Uribe Turbay, consideró que es un momento para no sacar provecho de un lado u otro “porque el dolor, el sufrimiento, la muerte, la vida y la esperanza no tiene frontera ni color político”.

